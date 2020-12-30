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Aktüel Sudan ordusu, "Etiyopya’ya karşı düşmanca bir niyet taşımadığını" açıkladı
Aktüel

Sudan ordusu, "Etiyopya’ya karşı düşmanca bir niyet taşımadığını" açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 17:56:18 -
Sudan ordusu, "Etiyopya’ya karşı düşmanca bir niyet taşımadığını" açıkladı

HARTUM (AA) - Sudan silahlı kuvvetleri, sınır hattında gerginlik yaşadığı Etiyopya’ya karşı düşmanca bir niyet içerisinde olmadıklarını açıkladı.

Askeri İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Muhammed Ahmed Sabir, ordunun Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Sudan silahlı kuvvetleri, Etiyopya ile doğu sınırında 2 milyon 500 bin feddandan (10 bin 500 kilometrekare) fazla ve kontrolümüz dışındaki tarım arazilerini kurtarmak için sınırdaki güvenlik operasyonlarını sürdürüyor. Ordu, Sudan toprakları sınırları içerisinde sorumlu şekilde hareket ediyor ve sınır güvenliğinin sağlanması için anayasaya uygun rutin çalışmalar yürütüyor." ifadesini kullandı.

Tümgeneral Sabir, Etiyopya’ya karşı düşmanca bir niyet taşımadıklarını vurguladı.

- Etiyopyalı yetkililer, operasyonları "sınır ihlali" olarak değerlendiriyor

Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyinin, dün akşam doğu sınırındaki gelişmeleri görüşmek üzere Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan başkanlığında gerçekleştirdiği acil toplantının ardından yapılan açıklamada, ordunun, Faşka bölgesindeki Sudan topraklarını korumak ve sınırları güvence altına almak için gösterdiği çabalardan övgüyle söz edilmişti.

Sudan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Halid Abidin eş-Şami de dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuda 20 yıl önce kaybettikleri topraklarını tamamen kontrol altına aldıklarını söylemişti.

Sudan ordusundan 19 Aralık’ta yapılan açıklamada, Faşka bölgesinde Etiyopyalı milislerce işgal edilen toprakların geri alınması için bölgeye büyük bir askeri güç gönderildiği belirtilmişti.

Etiyopyalı yetkililer, Sudan güvenlik güçlerinin operasyonlarını "sınır ihlali" olarak değerlendirip, genişleme adımlarını durdurmazsa karşı saldırı başlatmakla tehdit ediyor.

Sudan hükümeti de Etiyopya vatandaşlarını kendi topraklarında tarım yapmakla suçluyor. Bölgeye sızan Etiyopyalı milislerin de Sudanlı çiftçilerin mahsullerini yağmaladığı, tarlalara zarar verdiği belirtiliyor.

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