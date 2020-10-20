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Aktüel Sudan Maliye Bakanlığı, ABD'nin Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkartmak için talep ettiği 335 milyon doları transfer ettiklerini açıkladı.
Aktüel

Sudan Maliye Bakanlığı, ABD'nin Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkartmak için talep ettiği 335 milyon doları transfer ettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:32:30 -
Sudan Maliye Bakanlığı, ABD'nin Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkartmak için talep ettiği 335 milyon doları transfer ettiklerini açıkladı.
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