Sudan Hedasi Barajı krizinin yeni müzakere yöntemleriyle çözülebileceğini savunuyor

HARTUM (AA) - Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas, ihtilaflar ve çıkmazların aşılamadığı önceki müzakere yöntemleriyle Hedasi Barajı krizinin çözülemediğini, Afrika Birliği uzmanlarının daha aktif rol aldığı yeni bir yönteme ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Etiyopya’nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve tamamlandığında Afrika’nın en büyük hidroelektrik santrali olacak Hedasi’nin dolumu ve işletilmesi konusunda uzlaşamayan Etiyopya, Mısır ve Sudan’ın Sulama Bakanları video konferans yöntemiyle bir toplantı daha gerçekleştirdi.

Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Abbas, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, "Hartum hükümeti, toplantıda Hedasi Barajı ile ilgili müzakerelerin önceki yöntemlerle sürdürülmemesi gerektiğini vurguladı. Sudan, tüm tarafların rızasıyla ve bağlayıcı bir anlaşmaya varmak için Afrika Birliğinin gözetiminde ve birliğin uzmanlarına daha fazla rol veren yeni bir yaklaşımla müzakerelere devam edilmesi çağrısı yaptı." ifadelerini kullandı.

Hartum'un müzakere sürecine bağlı olduğunu belirten Abbas, önceki tecrübelere dayanarak mevcut şartlarda bu toplantılardan verim ve sonuç alınamayacağını öngördüklerini bu nedenle farklı yaklaşımların denenmesi gerektiğini kaydetti.

Abbas, Mısır ve Etiyopya’nın daha önce sonuç alınamayan yöntemlerle görüşmelere devam etmekte ısrarcı olduğunu sözlerine ekledi.

Ay başındaki görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine taraflar, müzakereleri 4 Kasım’da sona erdirmişti.

Sudan hükümetine bağlı Hedasi Barajı Yüksek Komitesi, 9 Kasım’daki toplantısında Afrika Birliği çatısı altında üç ülke için tatmin edici ve bağlayıcı bir anlaşmaya varılması için Afrika Birliğinden uzmanların sürece daha fazla katkı sağlaması konusunda görüş birliğine varmıştı.

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında Nil Nehri suyunun kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.



