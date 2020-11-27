Sudan eski Başbakanı Mehdi son yolculuğuna uğurlandı

HARTUM (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nde dün 85 yaşında hayatını kaybeden Sudan eski Başbakanı ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi'nin cenazesi başkent Hartum'da toprağa verildi.

Cenaze için Hartum Havalimanı'nda sabah Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasinin katılımıyla bir tören düzenlendi.

Mehdi’nin naaşı, Hartum eyaletinin Umdurman kentindeki Halife Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından İmam Mehdî Kubbesi Kabristanı'na defnedildi.

Sudan Milli Ümmet Partisi ve Ensar Hareketi lideri olan demokratik yollardan seçilmiş son Başbakan olan tam adıyla Sadık Sıddık Muhammed Ahmed el-Mehdi, Kovid-19 tedavisi gördüğü BAE'de dün sabaha karşı yaşamını yitirmişti.

- Sadık el-Mehdi kimdir?

İngiliz sömürgecilere karşı özgürlük mücadelesi veren Muhammed el-Mehdi’nin torunu olan Mehdi, Umdurman’da 1935’te dünyaya geldi.

Ülkedeki önde gelen dini akımlardan Ensar Hareketi’nin kalesi Umdurman’daki medreselerde dini eğitim alan Mehdi, liseyi Mısır’ın İskenderiye kentinde, lisans ve yüksek lisans eğitimini Oxford Üniversitesinde tamamladı.

Babası Sıddık el-Mehdi'nin 1961'de vefatı üzerine liderliğine seçildiği Birleşik Ulusal Cephe ile siyaset sahnesine adımını atan Mehdi,1964’ten bu yana partisinin ve 2002’den bu yana da Ensar Hareketi’nin liderliğini yürütüyordu.

- Demokrasinin yerleşmesi için mücadele etti

Mehdi, Cumhurbaşkanı Cafer Numeyri döneminde (1969-1985) birçok kez hapse girdi.

1977’de diğer siyasi güçlerle birlikte Numeyri rejimiyle ulusal uzlaşı anlaşmasını imzaladı ancak bu iş birliği kısa sürdü. Mehdi, Numeyri’nin düştüğü 1985’e kadar rejime muhalefetini sürdürdü.

Sudan'da 1966-1967 ve 1986-1989'da iki dönem Başbakanlık yapan Mehdi, 11 Nisan 2019'de askeri darbeyle görevine son verilen devrik lider Ömer el-Beşir'in 1989'da yaptığı askeri darbeyle görevinden uzaklaştırıldı.

Mehdi, Beşir döneminde baskı, gözaltı ve tutuklamalara maruz kaldı, 1996'da çıktığı yurt dışından Cibuti Cumhurbaşkanlığının himayesinde 1999'da Cibuti'de varılan "Ulusun Çağrısı" adlı anlaşma ile muhalefet rejimin müzakerelerini yürütmek üzere 2000'de ülkesine döndü.

Mehdi, hayat pahalılığı gerekçesiyle Aralık 2018’de başlayan kitlesel protestolar sonucu ordunun 11 Nisan 2019’daki müdahalesiyle Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir görevinden alınana kadar iktidara muhalefetini sürdürdü.

Mehdi'nin partisi, Beşir’in devrilmesine yol açan protesto hareketlerinin organizatörü ve mevcut geçiş hükümetinin siyasi referansı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri koalisyonunun en önde gelen grupları arasında yer aldı.

Renkli kişiliği, siyasi çıkışları ve muhalif kimliğiyle tanınan Mehdi, 60 yıl sürdürdüğü siyasi hayatında demokrasinin yerleşmesi için mücadele etti.







