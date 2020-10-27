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Aktüel Sudan Dışişleri Bakanı Kameruddin, Türkiye ile ilişkilerinin seviyesine övgü yaptı
Aktüel

Sudan Dışişleri Bakanı Kameruddin, Türkiye ile ilişkilerinin seviyesine övgü yaptı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 21:01:25 -
Sudan Dışişleri Bakanı Kameruddin, Türkiye ile ilişkilerinin seviyesine övgü yaptı

HARTUM (AA) - Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, Sudan-Türkiye ilişkilerinin geldiği noktayı övdü, çeşitli alanlarda iş birliğini güçlendirme niyetinde olduklarını belirtti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Kameruddin Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nu kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyi ve bu ilişkileri geliştirme yolları ele alındı.

Sudan-Türkiye ilişkilerinin seviyesine övgüde bulunan Bakan Kameruddin, çeşitli alanlardaki iş birliğini güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Türkiye’nin başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve sel felaketi nedeniyle Sudan’a yaptığı yardımlardan övgüyle bahseden Bakan Kameruddin, Türk Kızılay’ın selzedeler için yaptırdığı evler, Türk sivil toplum kuruluşlarının yardım faaliyetleri, TİKA projeleri ve Sudan’a sağlanan Türkiye bursları için teşekkürlerini iletti.

Büyükelçi Neziroğlu da Sudan’daki siyasi ve ekonomik gelişmeleri yakından takip ettiklerini, geçmişte Türkiye’nin de benzer sıkıntıları yaşadığını ancak bugün artık dünyanın önde gelen ekonomileri arasında yer aldığını, Türkiye’nin siyasi ve askeri gücünü taraflı tarafsız herkesin takdir ettiğini ifade etti.

Türkiye’nin Sudan’a her zaman destek olacak güç ve tecrübeye sahip olduğunu, geçmişte olduğu gibi bu zor dönemde de Sudan halkının yanında olmaya devam edeceğini anlatan Neziroğlu, tarım, sanayi, sağlık, eğitim, turizm, ulaştırma ve diğer alanlarda başlatılan projelerin hızlandırılarak bir an önce tamamlanmasının önem arz ettiğini dile getirdi.

Neziroğlu, Sudanlı Bakanı Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgali ve Azerbaycan’ın topraklarını kurtarmak için yürüttüğü operasyon hakkında da bilgilendirdi.

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