SON DAKİKA
Gündem
Nükleer savaşta en çok ölümün yaşanacağı ülke belli oldu! Bunu kimse beklemiyordu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Nükleer savaşta en çok ölümün yaşanacağı ülke belli oldu! Bunu kimse beklemiyordu!

Olası bir nükleer savaş senaryosunda hangi ülkede kaç kişinin hayatını kaybedeceğine dair analiz yayınlandı.

ABD'DE EN ÇOK BU BÖLGELERDE ÖLÜM OLACAK İran ile ABD ve İsrail arasında tırmanan gerilim, üçüncü dünya savaşı ihtimaline yönelik endişeleri artırdı. İngiliz basınında yer alan habere göre, nükleer savaş çıkması durumunda ABD büyük bir felaketle karşı karşıya kalabilir. Paylaşılan haritada ülkede en fazla can kaybının yaşanabileceği bölgeler tek tek işaretlendi.

PEKİ DÜNYA GENELİNDE EN FAZLA ÖLÜM NEREDE OLUR? Özellikle belirli bölgelerde yaşanan siyasi ve askeri gerilimler, nükleer silahların kullanılma riskini ciddi şekilde yükseltiyor. İngiliz sitesinin bu haberinden yola çıkarak yapay zekaya olası bir nükleer savaşta en fazla kabın yaşanacağı ülkeleri sıralaması istendi...

İŞTE OLASI BİR NÜKLEER SAVAŞTA EN FAZLA ÖLÜMÜN OLACAĞI ÜLKELER!

20) ALMANYA Yoğun nüfus ve Avrupa stratejik hedefleri.

19) JAPONYA Yoğun nüfus ve büyük şehirler hedefte.

18) TÜRKİYE Stratejik konum ve yoğun şehirler.

17) İSPANYA Nüfus ve Avrupa stratejik hedefleri.

16) POLONYA Doğu Avrupa’da NATO ve askeri üsler.

15) UKRAYNA Savaş bölgesi ve yüksek stratejik risk.

14) TAYLAND Yoğun nüfus ve büyük şehirler.

13) MYNMAR Yoğun şehirler ve bölgesel çatışmalar

12) VİETNAM Yoğun nüfus ve şehirler hedefte.

11) FİLİPİNLER Yoğun şehirler ve stratejik konum.

10) MEKSİKA Yoğun nüfus ve büyük şehirler.

9) BREZİLYA Yoğun şehirler ve yüksek nüfus.

8) BANGLADEŞ Aşırı yoğun nüfuslu şehirler.

7) PAKİSTAN Nükleer kapasite ve yoğun şehirler.

6) NİJERYA Yoğun nüfus ve büyük şehirler.

5) ENDONEZYA Yoğun nüfus ve stratejik ada şehirleri.

4) RUSYA Nükleer üsler ve büyük nüfus.

3) ÇİN Yoğun nüfus ve stratejik şehirler.

2) HİNDİSTAN Yoğun nüfus ve büyük şehirler hedefte.

1) ABD Nükleer kapasite ve çok sayıda yoğun şehir hedefi./ derleyen: haber7

