Dünyanın en güçlü motoru hazır! F-22’nin yerini alacak hayalet uçak F-47’den ilk görüntüler sızdı

F-47’nin motoru olarak öne çıkan XA-103, altıncı nesil savaş uçağı için özel olarak geliştirilen bir üç akışlı uyarlanabilir çevrim motoru. Bu teknoloji, hava akışını farklı akış yollarına yönlendirerek yakıt verimliliğini artırmak veya itiş gücünü yükseltmek amacıyla tasarlandı. Motor, bir adaptif fan sistemi kullanarak havayı üçüncü bir by-pass akışına yönlendirebiliyor. Bu sayede hem yakıt ekonomisi sağlanıyor hem de uçak iç sistemlerinin soğutulmasıyla ısı izi azaltılıyor. Ekstra itiş gücüne ihtiyaç duyulduğunda üçüncü akış, ana çekirdek ve fan akışlarına yönlendirilebiliyor.