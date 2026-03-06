Dünyanın en güçlü motoru hazır! F-22’nin yerini alacak hayalet uçak F-47’den ilk görüntüler sızdı
ABD Hava Kuvvetleri'nin F-22 Raptor uçağının yerini alması için geliştirdiği altıncı nesil F-47 savaş uçağına dair heyecan verici detaylar, Pratt & Whitney’in yayınladığı videoyla ortaya çıktı. Uçağa güç verecek olan yeni XA-103 motoru, üç akışlı uyarlanabilir yapısıyla yakıt verimliliğini artırırken uçağın menzilini % oranında uzatacak. İlk prototip uçuşunun 2028'de yapılması planlanan F-47, otonom İHA filolarına liderlik eden "sistemlerin merkezi" olarak görev yapacak.