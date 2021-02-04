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Aktüel Suç üstü yakalandılar! 38 bin 559 lira para cezası
Aktüel

Suç üstü yakalandılar! 38 bin 559 lira para cezası

Sivas’ta avlanması yasak olan yaban keçisi avlayan 3 şahsa toplam 38 bin 559 lira para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 21:54:00 - 2021-02-04 22:00:29
Suç üstü yakalandılar! 38 bin 559 lira para cezası

Sivas’ın Suşehri ilçesinde avlanması yasak olan yaban keçisi avlayan 3 şahsa toplam 38 bin 559 lira para cezası kesildi.

Sivas’ın Suşehri ilçesi Eskitoprak köyü Bayır mevkiinde Suşehri Kaymakamlığı Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında avlanması yasak olan yaban keçilerini avlayan şahıslar tespit edildi.

F.K., M.K. ve Y.K isimli şahıslar bir adet yaban keçisi vurdukları esnada suçüstü yakalandı.

Şahısların avlanma sırasında kullandıkları belirlenen 3 adet ruhsatsız av tüfeğine ise el konuldu.

Öldürülmüş olan yaban keçisi muhafaza altına alınarak 3 şahsa 3 bin 594’er lira idari para cezası ve yaban keçisi avlama tazminatı olan 27 bin 777 lira olmak üzere toplamda 38 bin 559 lira para cezası kesildi.

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