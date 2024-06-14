Suç ortağın yanı başında

Buğra Kardan İstanbul

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü Kandil’in baronlarının siyasi uzantıları ile yaptığı işbirliğini, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala, Can Atalay gibi terör tutuklularının cezaevinden çıkarılmasını istediğini unutarak, cumhur ittifakını “suç ortağı” olmakla suçlamasına siyasilerden tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yumuşama siyaseti CHP’yi gerdi. Erdoğan’ın İP eski Genel Başkanı Meral Akşener’le buluşması, Ankara’da cinayete kurban giden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i ağırlaması sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi’nin hedefe oturtulmasına sert tepki gösteren Devlet Bahçeli’ye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den çirkin bir saldırı geldi. Binlerce kişinin ölümüne neden olan terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP/DEM ile seçimlerde ittifak yapan Özgür Özel, kirli geçmişini unutarak Cumhur ittifakını “suç ortağı” olmakla suçladı.

Bu yapıya en iyi yanıt ülkenin bütünlüğünü tahkim etmektir

Akit’e konuşan MHP 21’inci Dönem Milletvekili Ahmet Çakar, Cumhur İttifakı’nda çatlak olmadığını belirtti. Cumhurdan kuvvet alan ittifakın sur gibi dayanıklı olduğunun altını çizen Çakar, şunları söyledi: “Şer odakları, hülyalara kapılmasın. Fonlu kalemler, ellerini ovuşturmasın. Cumhur İttifakı, diri ve güçlü. Cumhurbaşkanı’nın adımlarından, Bahçeli’nin cümlelerinden yalan yanlış yorumlar çıkarmak manasız. Bahçeli, yeni dönemi ve durumu dikkate alarak Türkiye’nin menfaatine olacak açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan yola koyulup nifak çıkarmaya yönelenlere aldırış edilmemeli. Türkiye, iktidarı ve muhalefetiyle bütün. Cumhurbaşkanı, adına yumuşama denen bir siyaset takip ediyor. Kutuplaşmayı, sert siyasi iklimi makul ve normal çerçeveye oturtmayı hedefliyor. Çünkü karşımızda ülkenin bölünmesi ve parçalanmasını amaç edinen bir yapı var. Bu yapıya verilecek en iyi yanıt Türkiye’nin bütünlüğünü tahkim etmektir.”

Münafıklara has tutum

“Şu kati ki Cumhur İttifakı’nın başında Recep Tayyip Erdoğan var. Erdoğan, hem iktidarın hem de muhalefetin Cumhurbaşkanı. Yani toplumun huzuru, refahı için muhalefetle diyalog yürütmesi çok doğal. Bahçeli de bu anlayışla alışılmışın dışında bir tavır takınıyor. Şahsına ya da MHP’ye ağır gelse bile memleketin hayrına adımlar atmaktan çekinmeyeceğini net şekilde ortaya koyuyor. Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı’nın uyguladığı yeni stratejiye güç vermeyi tercih etmesi AK Parti bünyesinde olup da MHP aleyhine çalışan grubun da oyunlarını bozdu. Şu kati ki Bahçeli’nin açıklamalarında kusur aramak münafıklara mahsustur. Görüyoruz ki CHP ve türevleri tarafından fonlanan gazeteler de Cumhur İttifakı’nda çatlak olduğunu iddia etmektedir. Ancak yeni bir siyasi iklim doğuyor. Türkiye, Ortadoğu cehenneminde bir vaha. Ülkemizin etrafı ateş çemberi. Terör örgütü PKK’nın ve siyasi kolunun bölücü tutumları da ortada. Böyle bir ortamda ülkenin birliğini ve bütünlüğünü korumak hayati önem taşıyor. Türkiye’nin etrafında büyüyen yangını yangını söndürmek hem de iç huzuru temin etmek için Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı çalışmalar yapıyor. Bir suru andıran bu ittifakta gedik açmaya girişenler muvaffak olamayacak.”

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