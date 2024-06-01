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Gündem Suç makinesi yakalandı
Gündem

Suç makinesi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-06-01 08:58:00 -
Suç makinesi yakalandı

Muğla'da jandarma ekipleri, 11 ayrı suçtan karara bağlanmış hapis cezası bulunun şahsı yakaladı.

Hakkında ‘Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak, kişinin, kendini kamu görevlisi veya banka, sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık, kadına karşı tehdit’ gibi 11 ayrı suçtan 15 yıl, 8 ay, 12 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararları bulunan 47 yaşındaki B.K. Milas Kıracağız Mahallesinde Milas İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

B.K. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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