Koronavirüs salgınıyla birlikte milyonlarca kişi daha sağlıklı beslenmeye özen göstermeye başladı. Bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenler ise uzmanların çağrılarına kulak vererek mevsim meyve ve sebzelerini araştırıyor. Peki, şubat ayında hangi meyve ve sebzeler yenir?

Şubat ayında hangi sebze yenmeli?

Kış aylarında vücut, pek çok viral enfeksiyona açık hale geldiğinden, bağışıklığı desteklemek ve sebzelerin vitamin-mineral ve fitokimyasal içeriklerinden faydalanmak oldukça önemlidir. İmmün sistemimizi desteklemek için meyvelerin yanı sıra şubat ayında sebze tüketmeye de özel gösterilmelidir.

Şubat ayı sebzeleri:

Kereviz,

Pırasa,

Karnabahar,

Ispanak,

Lahana,

Brüksel lahanası,

Pazı,

Havuç,

Şalgam,

Pancar,

Turp,

Taze zencefil,

Mor havuç

Marul,

Roka,

Biberiye,

Nane,

Maydanoz.

Şubat ayı meyveleri