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Yaşam Şubat ayında hangi sebze yenmeli?
Yaşam

Şubat ayında hangi sebze yenmeli?

Şubat ayı meyve sebzeleri | Sağlıklı bir beden için uzmanlar mevsim meyve ve sebzelerinin tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Pek çok kişi şubat ayında hangi meyve ve sebzenin tüketilebileceğini merak ediyor. Peki, şubat ayı meyveleri nelerdir? Şubat ayı sebzeleri | Kış meyve ve sebzeleri

Yeniakit Publisher
2021-02-07 17:13:00 -
Şubat ayında hangi sebze yenmeli?

Koronavirüs salgınıyla birlikte milyonlarca kişi daha sağlıklı beslenmeye özen göstermeye başladı. Bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenler ise uzmanların çağrılarına kulak vererek mevsim meyve ve sebzelerini araştırıyor. Peki, şubat ayında hangi meyve ve sebzeler yenir?

Şubat ayında hangi sebze yenmeli?

Kış aylarında vücut, pek çok viral enfeksiyona açık hale geldiğinden, bağışıklığı desteklemek ve sebzelerin vitamin-mineral ve fitokimyasal içeriklerinden faydalanmak oldukça önemlidir. İmmün sistemimizi desteklemek için meyvelerin yanı sıra şubat ayında sebze tüketmeye de özel gösterilmelidir.

Şubat ayı sebzeleri:

  • Kereviz,
  • Pırasa,
  • Karnabahar,
  • Ispanak,
  • Lahana,
  • Brüksel lahanası,
  • Pazı,
  • Havuç,
  • Şalgam,
  • Pancar,
  • Turp,
  • Taze zencefil,
  • Mor havuç
  • Marul,
  • Roka,
  • Biberiye,
  • Nane,
  • Maydanoz.

Şubat ayı meyveleri

  • Mandalina,
  • Portakal,
  • Elma,
  • Armut,
  • Yerli muz,
  • Ayva,
  • Nar,
  • Balkabağı.

 

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