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Ekonomi Şubat ayı Hizmet ÜFE verileri açıklandı
Ekonomi

Şubat ayı Hizmet ÜFE verileri açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-03-31 11:12:00 -
Şubat ayı Hizmet ÜFE verileri açıklandı

TÜİK verilerine göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Şubat'ta yıllık yüzde 78,86, aylık yüzde 1,63 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verisini paylaştı. Buna göre, H-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 1,63, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 89,81 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 72,53 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 72,53, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 92,97, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 73,11, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 78,39, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 95,48, idari ve destek hizmetlerde yüzde 84,69 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK YÜZDE 0,33 AZALDI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,33 azalış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,28 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,47 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,40 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,08 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,58 artış gerçekleşti.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 9 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 18 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 27,00, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 50,75, kiralama ve leasing hizmetleri yüzde 55,01 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık istihdam hizmetleri yüzde 127,25, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 127,11, programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 122,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 14 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 13 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 7,46, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 2,38, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 2,05 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 12,19, istihdam hizmetleri yüzde 11,92, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetler yüzde 10,95 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
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