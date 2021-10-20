Suat Kaya kimdir? Suat Kaya nereli kaç yaşında? Suat Kaya hangi takımları çalıştırdı?

Eskişehirspor yeni teknik direktörü Suat Kaya oldu. İmza töreninde konuşan Teknik direktör Suat Kaya ise Eskişehirspor gibi köklü bir camiada görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Peki Suat Kaya kimdir, nerelidir?

Suat Kaya kimdir?

Suat Kaya, Makedonya, Gostivar göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 1967 yıında İstanbul'da doğdu. Futbola 1979'da Galatasaray'in altyapısında başladı. 1986'da Galatasaray Profesyonel Futbol Takımına yükseldi. 1987-1992 yılları arasında Konyaspor'da oynadı. 1992-93 sezonunda yeniden Galatasaray'a dönen Hugo lakaplı futbolcu, 2002-03 sezonu sonunda futbolculuğu bıraktı.

353 maçta 44 gol atan Suat Kaya, Bülent Korkmaz ve Hakan Şükür'le birlikte Süper Lig'de en çok şampiyonluk gören (8 kez) futbolcu olarak tarihe geçti. Galatasaray'la UEFA Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu da yaşadı.

Suat Kaya hangi takımları çalıştırdı?

2006-07 sezonu ortasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'la teknik direktör olarak anlaştı. 2007-2008 Sezonunda Orduspor, 2008-2010 yılları arasıda 2 sezon Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör olarak görev yaptı. 2010-2011 sezonunda Diyarbakırspor'la anlaştı Diyarbakırspor'un Maddi olarak çok zor günler geçirmesi nedeniyle istifa etti. Suat Kaya, 28 Aralık 2010 da Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımı Tokatspor'un başına geçmiştir.

2014 yılında kariyerine Göztepe ile devam eden teknik adam, 20 Ekim 2014 tarihinde Göztepe Spor Kulübünden yapılan açıklamayla görevine son verildiği ifade edilmiştir 29 Ağustos 2015 tarihinde yapılan Konyaspor Galatasaray maçından önce "Efsanelere Vefa" kapsamında Konyaspor tarafından Konya Büyükşehir Stadyumunda, Konyaspor taraftarı önünde ödüllendirilmiştir.