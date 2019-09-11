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Su topu başarıya doymuyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Su Topu Takımı, ‘U19 Erkekler Bölgesel Ligi’ni 1.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:35
Su topu başarıya doymuyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Su Topu Takımı, ‘U19 Erkekler Bölgesel Ligi’ni 1. tamamlayarak 2. Lig’e yükseldi.


Altyapısından yetiştirdiği sporcularla adından övgüyle söz ettiren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Su Topu Takımı başarısını sürdürmeye devam ediyor. Bu sezon ilk defa mücadele ettiği ‘büyük erkekler’de şampiyon olarak 2. Lig’e ve U13 Erkekler’de 1. Lig’e yükselen yeşil-beyazlılar, son olarak U19 Erkekler Bölgesel Ligi’nde grup birincisi olarak 2. Lig’e yükseldi.


9 takım ve 2 farklı gruptan oluşan Su topu U19 Erkekler Bölgesel Ligi grup etabı 6-8 Eylül tarihlerinde Gaziantep’te tamamlandı. Şehit Kâmil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu’nda oynanan maçlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor B grubunda mücadele etti. İlk maçında Kayseri Faroz Spor Kulübü’nü29-1, ikinci maçında Su Akua Spor Kulübü’nü 34-2 skorla mağlûp eden yeşil-beyazlılar, üçüncü ve son maçındaBahçelievler Yıldız Spor Kulübü’nü 28-8 ile geçerek namağlup şekilde U19 Erkekler 2. Lig’e yükseldi. Takımın bu başarısı, Bursalı sporseverleri de gururlandırdı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:35
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