  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Su seviyesi yükselen Oltu çayı kısmen taşarak tarım arazilerine zarar verdi

Yeniakit Publisher
2020-05-25 12:44:54 -
Su seviyesi yükselen Oltu çayı kısmen taşarak tarım arazilerine zarar verdi

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı, şiddetli sağanak sebebiyle kısmen taşarak ekili arazilerde hasara yol açtı.

Çoruh Nehri'nin önemli kollarından biri olan Oltu Çayı'ndaki su seviyesi, bölgede iki gündür aralıklı etkili olan sağanağın zaman zaman şiddetini artırması sebebiyle yükseldi.

Kenarına yapılan beton duvarlar sayesinde su seviyesi köprü seviyesine yaklaşmasına rağmen ciddi bir taşkın yaşanmayan çayın duvar bulunmayan bazı bölümlerinde ise küçük çaplı taşkınlar yaşandı.

Bu nedenle su dolan ekili tarım arazilerinde kısmen hasar oluştu.

İlçede ilaç almak için sokağa çıkan Mevlüt Altay, Oltu çayının debisi ve su yüksekliğinin çok yükseldiğini görünce şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Altay, "Her yıl bu aylarda çayın su seviyesinin yükselmesi tekerrür eder ancak bu yıl fazlasıyla yağmur yağdığından biraz daha fazla su geliyor. Vatandaşlar için risk oluşturan taşkınlara karşı dikkatli olmalıyız." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı