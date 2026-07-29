Su Sayaçlarının Ayda Bir Okunması İçin Vatandaşlardan Yoğun Talep

Batman'da su sayaçlarının düzenli okunmadığını belirten vatandaşlar, faturaların 2-3 ay gecikmeli kesilmesi nedeniyle tüketimlerin üst kademeye çıktığını ve daha yüksek bedeller ödemek zorunda kaldıklarını belirterek mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

Batman'da su sayaçlarının her ay düzenli okunmadığını ileri süren vatandaşların yaşadığı mağduriyet devam ediyor.

Sayaçların 2-3 ay arayla okunması iddiasıyla su tüketimlerinin tek faturada birikerek üst kademeden ücretlendirildiğini belirten vatandaşlar, bu durumun faturaları artırdığını ve aile bütçelerini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Çay Mahallesi sakinlerinden Mehmet Şirin Katan da yaşadığı mağduriyeti anlatarak, su faturalarının zamanında gelmediğini söyledi.

Su faturalarının gecikmeli geldiğini belirten Katan "Su faturaları tam zamanında gelmiyor. 2-3 ay sonra zamlı şekilde geliyor. Bizler su faturalarının her ay düzenli bir şekilde gelmesini istiyoruz. Bizler de hakkımız olanı ödemek istiyoruz." dedi.

Sayaçların düzenli okunmadığını ifade eden Katan "Her ay su sayaçları okunmuyor. Benim 50 gün su faturam oldu olmadı bana 3 aylık fatura olmuş dediler." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, su sayaçlarının her ay düzenli okunması halinde hem tüketimlerini daha sağlıklı takip edebileceklerini hem de kademeli tarifeden kaynaklanan yüksek faturalarla karşılaşmayacaklarını belirterek, yaşanan sorunun giderilmesini istedi.

DOĞRU HABER