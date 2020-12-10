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Aktüel SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 16:08:28 -
SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Aksoy, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Aksoy, yaşam kategorisinde Juancho Torres'in "Kolombiya'da okullarda ev yapımı maskeler", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", haber kategorisinde de Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafların her birinin birbirinden güzel ve önemli olduğunu vurgulayan Aksoy, emeği geçen AA ekibini tebrik etti.

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