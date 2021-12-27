SÜ personel alımı yapıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Ortaöğretim mezunları için ise 2020 yılı KPSS P94 aranılan şartlardaki puana sahip olmak.

BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Başvuru Takvimi

İlan Yayım Tarihi 27 Aralık 2021

Başvuru Başlangıç Tarihi 27 Aralık 2021

Son Başvuru Tarihi10 Ocak 2022 (Mesai Bitimi)

Sonuç İlan Tarihi 26 Ocak 2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesihttps://www.sinop.edu.tr/

Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri

-Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde ilgili birimlere https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.

-Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (368) 271 57 73 telefon numarası veya [email protected] adresi üzerinden yardım alabileceklerdir.

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