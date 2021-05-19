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Kadın - Aile Su muhallebisi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Su muhallebisi nasıl yapılır?

Su muhallebi tarifi | Tatlı krizlerinize hızlı bir ve hafif bir çözüm arıyorsanız; su muhallebisi tarifine göz atmalısınız. Peki, kolay su muhallebisi nasıl yapılır? Tam ölçülü su muhallebisi nasıl olur?

Yeniakit Publisher
2021-05-19 00:36:00 -
Su muhallebisi nasıl yapılır?

Büyük büyük annelerimizin sık sık yaptığı, pek çok kişinin ise unutmaya başladığı lezzetli bir tatlıdır su muhallebisi. Peki, su muhallebisi nasıl yapılıyor?

Su muhallebisi tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı süt

2 su bardağı su

Yarım su bardağı mısır nişastası

1 su bardağı şeker

Su muhallebisi nasıl yapılır?

Bir tencerenin içine tüm malzemeyi alıp ve çırpın.

Ardından tencereyi ocağa alın.

Muhallebi kaynayana kadar karıştırın.

Muhallebi kıvam alıp göz göz olunca ocağın altını kapatın.

Servis kaselerini ıslatın ve suyunu süzün.

Kaselere tatlıyı bölüştürün.

Oda sıcaklığına gelen tatlılı 2-3 saat buzdolabında dinlendirin.

Servis aşamasında kaseleri ters çevirip muhallebiyi çıkarabilirsiniz.

Tatlınızı tarçın ve kuruyemişlerle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun. 

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