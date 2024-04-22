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Yaşam Su maymunları böyle görüntülendi
Yaşam

Su maymunları böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-04-22 20:16:00 -

Ağrı Dağı Milli Parkı içindeki Karasu Sulak Alanı'nda yaşayan su maymunları hem havadan hem kardan görüntülendi.

Anavatanı olan Güney Amerika'dan kürkleri için Avrupa'ya getirilen su maymunları daha sonra Avrupa'nın birçok ülkesine yayıldı. Doğal hayatın bir parçası haline gelen su maymunları Ağrı Dağı Milli Parkı içindeki Karasu Sulak Alanı'nda da yaşamlarını sürdürüyorlar. Milli park içindeki sulak alanlarda yer alan su maymunlarını alanda yüzerken ya da beslenirken görülebilmek mümkün. Bölge halkı tarafından "esrarengiz fare" olarak da bilinen su maymunları, hem havadan hem de karadan görüntülendi.

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