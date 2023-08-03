Şu Lozancıların yatacak yeri yok! Laikliğe geçmemizi Batılı devletler istememiş!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Laikliğe geçmemizi, Batılı devletler istememiş!" başlıklı yazısı...
Sinan Meydan'ın Cumhuriyet'teki, "Lozan’da ‘laik hukuk’ zaferi" başlıklı yazısını değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Lozancıların komik iddialarını eleştirdi.
Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Şu Lozancılar yok mu?..
Yatacak yerleri yok..
Kanımızla kazandığımız zaferi, masabaşında yok sayarak, sözleşme imzalanmış..
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Bu hezimeti, zafer diye yutturmaya kalkıyorlar..
Doğruyu söyleyin, “helal olsun” diyelim..
“Lozan’da Türkiye’nin tapusunu değil, Laikliğe geçme sözü verdik” deyin..
“Tamam” diyelim..
Ama muhteremler, sanki Türkiye’nin tapusu bizde değilmiş de, Lozan’da masabaşında tapuyu kazanmışız gibi…
Sanki Yunan’ı, İzmir’den denize dökmemişiz de.. Lozan’da Yunan, İzmir’den çıkmayı kabul etmiş gibi..
“Türkiye’nin tapusunu, Lozan’da kazandık” diyorlar..
Ama, savundukları tezin ne kadar gerçeklere aykırı olduğunu görünce, şimdi yavaş yavaş, doğruyu, değişik tahrifatlar eşliğinde itiraf etmeye başlıyorlar.
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