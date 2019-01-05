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Su kuyusuna düşen boğa kurtarıldı

Aydın'ın Dorumlar Mahallesi'nde bulunan su kuyusuna düşen boğa, iftaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 18:00
Su kuyusuna düşen boğa kurtarıldı

Aydın'ın Çine ilçesindeki kuruyan su kuyusuna düşen boğa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dorumlar Mahallesi'nde Nuri Ülker'e ait büyükbaş hayvan, bugün sabah saatlerinde, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuruyan su kuyusuna düştü. Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi'ne gelen ihbar üzerine ekipler, boğayı kurtarmak için harekete geçti. Mahalleye gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla hayvanı kurtardı. Veteriner hekim tarafından kontrol edilen hayvan, sahibine teslim edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 18:00
  1. Aydın
  2. Çine
  3. su kuyusuna düşen boğa
  4. kurtarma operasyonu

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