Su kuyusuna düşen boğa kurtarıldı
Aydın'ın Dorumlar Mahallesi'nde bulunan su kuyusuna düşen boğa, iftaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.05 Ocak 2019 Cumartesi 18:00
Aydın'ın Çine ilçesindeki kuruyan su kuyusuna düşen boğa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dorumlar Mahallesi'nde Nuri Ülker'e ait büyükbaş hayvan, bugün sabah saatlerinde, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuruyan su kuyusuna düştü. Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi'ne gelen ihbar üzerine ekipler, boğayı kurtarmak için harekete geçti. Mahalleye gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla hayvanı kurtardı. Veteriner hekim tarafından kontrol edilen hayvan, sahibine teslim edildi.
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