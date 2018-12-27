Su kefirini duydunuz mu?

SU KEFİRİ NEDİR?

Su kefiri, su kefir taneleri kullanılarak üretilen fermente, karbonatlı bir içecektir. Su kefirinin 1800'lerin sonlarında ortaya çıktığı düşünülmektedir. İnek, koyun veya keçi sütünden yapılan normal kefirin aksine, su kefiri, şekerli suyu su kefir taneleriyle birleştirerek yapılır. Karışım daha sonra tipik olarak 24-48 saat boyunca fermente edilir ve faydalı bakteriler açısından zengin bir probiyotik içecek üretilir. Su kefiri sadece lezzetli ile değil, aynı zamanda sağlık yararları ile çok yönlü bir içecektir. Besleyici bir diyete mükemmel bir katkı olabilir. Zevkinize göre kolayca hazırlayabilirsiniz.

İYİ BİR PROBİYOTİK

Su kefirinin en önemli faydalarından biri probiyotik içeriğidir. Probiyotikler, bağırsaklarınızda bulunan ve kanserin önlenmesinden, bağışıklık güçlenmesine kadar sağlığın hemen her alanında ayrılmaz bir rol oynayan yararlı bir bakteri türüdür. Araştırmalar su kefiri tanelerinin 56 farklı bakteri içerebileceğini göstermektedir. Su kefiri probiyotikler bakımından zengindir, faydalı bakteri ve mayaların iyi bir sentezidir. Su kefirinde bulunan en yaygın bakteri familyalarından bazıları Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus ve Leuconostoc'tur.

KANSER İLE MÜCADELE

Mevcut araştırmalar tüp çalışmaları ile sınırlı olmakla birlikte, bazı araştırmalar su kefirinin belirli kanser türlerinin büyümesini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bir çalışma kefir ekstraktının meme kanseri hücrelerinin büyümesini engellemede etkili olduğunu göstermektedir. Bazı çalışmalar da kefirin kolon ve kan kanserine karşı yararlı olabileceğini göstermektedir. Probiyotikler açısından zengin olduğu için, potansiyel olarak kanserin önlenmesine yardımcı olmak için bağışıklık fonksiyonunun güçlendirilmesine de yardımcı olabilir.

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENMESİ

Yüksek faydalı bakteri konsantrasyonu sayesinde günlük diyetinize su kefiri eklemek bağışıklık sisteminize güçlendirici bir destek verebilir. Araştırmalar belirli probiyotik türlerinin bağırsak enfeksiyonları riskini azaltmaya, kadınlarda idrar yolu enfeksiyonlarının tekrarını önlemeye ve hatta solunum yolu enfeksiyonlarını uzak tutmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda su kefirinin astım gibi sorunların tetiklediği hastalıkları baskılamasına yardımcı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca 18 kişiden oluşan altı haftalık küçük bir çalışma, günlük su kefiri tüketmenin, iltihabı kontrol altına alabildiğini ve vücuttaki bağışıklık hücrelerini güçlendirdiğini ortaya koydu.

VEGAN DOSTU

Geleneksel kefir inek veya keçi sütü kullanılarak yapılır. Ancak su kefiri şekerli su kullanılarak yapıldığı için, sağlık kaygısı, beslenme kısıtlamaları veya kişisel sebeplerden dolayı süt tüketmemeyi tercih edenler için iyi bir seçenektir. Özellikle süt içermeyen veya vegan beslenmeyi takip edenler için, probiyotik tüketimini artırmak ve bağırsak sağlığı için iyi bir tercihtir.