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Su kayağı tutkunları nefes kesecek

Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası nefes kesen görüntülerle başladı.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:16
Su kayağı tutkunları nefes kesecek

Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası nefes kesen görüntülerle başladı.


Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, Osmangazi Belediyesi tarafından hizmete açılan ve Türkiye’nin ilk kablolu su kayağı tesisi olan Sukaypark’ta başladı. Bursa’nın yanı sıra İstanbul, Samsun ve Kayseri gibi illerden toplam 99 sporcu turnuvada hünerlerini sergileyecek. Osmangazi Belediyespor’dan 22 sporcunun boy gösterdiği yarışlar, 18 Yaş Altı Bayan ve 18 Yaş Altı Erkek kategorilerinde gerçekleştirilecek. 2 gün sürecek olan eleme turlarını geçmeyi başaran sporcular, 1 Eylül Pazar günü düzenlenecek final yarışlarında altın madalya için mücadele edecek.


Yarışlarda doyasıya eğlendiklerini dile getiren Osmangazi Belediyespor’un genç yeteneği Ramazan Emir, “Burada hem spor yapıyor, hem de arkadaşlıklarımızın pekişmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda başka illerden gelen büyüklerimiz de hangi hareketleri yapmamız gerektiğini gösteriyor. Bizlere böyle bir ortam sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:16
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