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Aktüel Su kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Aktüel

Su kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 23:48:47 -
Su kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

BOLU (AA) - Bolu'da su kanalına devrilerek takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Elif A. idaresindeki 12 ABA 944 plakalı hafif ticari araç, Zerdali Sokak'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Takla atan aracı gören çevredeki sürücüler ve vatandaşlar, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri, devam eden kapatma çalışması nedeniyle su bulunmayan kanala inmekte zorlandı.

Kazada yaralanan Elif A'ya ilk müdahale, yaklaşık 4 metreden kanala inebilmeyi başaran vatandaşlar tarafından yapıldı. Sağlık ekipleri ise itfaiye aracında bulunan merdiven yardımıyla kanala inebildi.

Yaralı sürücü, ekiplerin müdahalesinin ardından vatandaşların da yardımıyla kanaldan çıkarılarak ambulansa taşındı.

Elif Ş, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alındı.

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