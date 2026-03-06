Su isteme cinayetinde karar: 18 yıl hapis cezası

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gül Ahmet Irmalı SEGBİS aracılığıyla katıldı. Maktul Mesut Kazancı’nın yakınları ve avukatların hazır bulunduğu duruşmada, tutuklu sanık Irmalı son savunmasında şunları söyledi:

"Mesut beni kendisini darbedenlerden sandığı için bana vurdu, ben de ona vurdum. Amacım kesinlikle öldürmek değildi, çok pişmanım."

Duruşmada söz alan maktulün annesi Gül Kazancı, "Ben adalet istiyorum. Başka Mesutlar ölmesin, başka anneler ağlamasın" derken; baba Ahmet Kazancı ise diğer sanıkların da tutuklanmasını talep ederek, "Keşke oğlum onların uyuşturucu ticaret yaptığını görmeseydi, keşke oraya gitmeseydi" ifadelerini kullandı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gül Ahmet Irmalı'yı "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanıklar V.D, A.H, Y.Ü. ve E.N'ye "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 4 ay 15 gün, H.D'ye ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 1 ay 20 gün hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

6 Eylül 2024'te Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikanın önünde Mesut Kazancı'nın su istemesi üzerine çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüşmüştü. Sopa darbeleriyle ağır yaralanan Kazancı, hastanedeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.