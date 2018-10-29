"Su içsem yarıyor"

Bu özellikle orta yaşlı hanımlar arasında yaygın bir sorun.. Birden çok sebebi var. Aşırı omega-6 yüklenmek veya omega-3’den fakir beslenmek, D vitamini, demir, B12 vitamini noksanlığı kilo vermeyi yavaşlatır.

Bazıları genetik yapıları, biyokimyaları ve metabolizmalarından dolayı kalori kısıtlayıcı diyetlere ve egzersiz programlarına rağmen, kilo veremezler.

İlaçlar ve insülin

Bu ayrıca kullandığınız ilaçlar veya genetik mirasınızdan kaynaklanabilir.

Aldığınız ilaçlardan kilo vermenizi engelleyenler antidepresanlar, yüksek tansiyon ilaçları, steroidler, diyabetik ilaçlar, östrojen ihtiva edenler ve sara nöbet atakları için kullanılanlardır.

Durumunuzdan ilaçlar sorumlu değilse, insülin yükünüz suçludur!

Genetik bir miras dediğimiz budur. Sebebi aşırı kalori tüketimi ve yetersiz fiziksel aktivitedir. Metabolik sendrom sizi kalp krizi, inme, Tip 2 diyabet, çeşitli kanserler ve karaciğer hastalıklarına aday yapacaktır. Fazla kilolarınızı vermek ve daha aktif olmakla metabolik sendromun üstesinden gelebilirsiniz.

Ağırlığınızın yüzde 5-10’unu vermeniz insülin direnci sorununuzu önemli ölçüde rahatlatır.

GELELİM HİPOTİROİDİ'YE..

Hipotiroidi tiroid bezinin yeterince tiroid hormonu üretememesi halidir ve sanıldığından daha sık görülen bir sağlık sorunudur. Çok sinsi seyreder ve sürekli kilo alma ve kilo verme kilo direncinin bazen tek belirtisidir.

Vücudunuz daha fazla kaloriyi yağ olarak depolar. Bunun belirtileri şunlardır: Soğuğa ve sıcağa dayanıksızlık, yorgunluk, kabızlık, ciltte solukluk, kuruluk, kalınlaşma, seste kalınlaşma.

Peki ne yapacağız?

Daha uzun mesafeler yürümeyi deneyin. Avare dolaşmayın faydası olmaz kararlı yürüyün! Adımlarınızı sıklaştırırsanız daha çok yağ yakabilirsiniz. Hele yemek sonrası ağırlık çöktü, yan gelip yatmak yerine kısa da olsa yürüyün!

AĞZINIZA FERMUAR ÇEKİN

Sık sık, az az yiyin. Öğün atlamayın. Yavaş ve uzun süre çiğneyin.

Kırmızı acı biberli yapın yemeklerinizi. Çok baharat sizi tuzdan ve krema-mayonezden uzak tutar. Daha az tuz ve krema-mayonez daha kolay kilo kontrolü demektir.

Bol bol su ve günde 3-4 fincan yeşil çay için.

DOĞUM KONTROL HAPLARI

Doğum kontrol hapları kullanıyorsanız ondan kaynaklanan östrojen desteğinin size faturası olan yağın kalçalarınızda, baldırlarınızda depolanmasına ve selülit gelişimine pek engel olamazsınız.