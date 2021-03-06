Su fakiri ülkeyiz! SP kadın kolları israfa savaş açtı

Türkiye’nin yarı kurak iklim kuşağında yer aldığına ve su kaynaklarının hızla tükendiğine işaret eden Başkan Asiltürk, şunları dile getirdi: “Sosyal medyada ‘Bir Damla Tasarruf’ etiketi altında faturalar paylaşıldı. Bir ay önce bütün illerimizde başladık bu projeye. Şimdi eski faturalarımızı yenileriyle karşılaştırıyoruz ve bir önceki faturaya göre tasarruf sağlandığını görüyoruz. Bu bakımdan bir örnek oluşturmak istiyoruz. Tasarrufu faturalarına yansıtan hanımların paylaşımı bizi çok memnun ediyor. Bu, yaptığımız çalışmanın karşılık bulduğunu gösteriyor.”