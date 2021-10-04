Su diyetiyle ortalama 20 kilo verin!

Su diyeti hakkında açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, doktor kontrolünde yapılacak su diyetinin birçok hastalığın tedavisinde uygulanabildiğini söyledi. Dr. Çelik, "Bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilogram verilebiliyor" dedi.

Uzmanlar günlük en az 2,5 litre su tüketiminin sağlıklı bir yaşamın önemli faktörlerinden birisi olduğunu vurguluyor. Su tüketiminin vücuda sağladığı olumlu etki kadar diyete de yardımcı olduğu belirtiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, su diyeti hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Çelik, su diyetinin hem kilo vermede hem de birçok hastalığa karşı önemli bir tedavi olduğunu söyledi.

Dr. Çelik, "Su diyeti tedavisini kronik hastalığı olan hastalar için uygulamaya başladım. Su diyeti birçok hastalığın tedavisinde uygulanabiliyor. Örneğin; migren, fibromiyalji, bağırsak hastalıkları, reflü gibi şikayetlerde su diyeti tedavisini uygulayabiliyoruz. Bu hastalıklar bir aylık su diyetiyle ortalama yüzde 90 oranında iyileşme sağlıyor" diye konuştu.

Su diyetinin kilo vermede oldukça etkili olduğunu söyleyen Dr. Çelik, “Tedavi ettiğimiz hastalardan aldığımız geri dönüşlere göre, bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilogram kilo verilebiliyor. Su diyetini doktor kontrolünde yapmak gerekiyor. Tedavisine başladığımız hastaları belirli günlerde kontrol ediyoruz. Su diyetiyle birlikte hastanın vücudundan ağır metaller atılmış oluyor. Daha sonra toksin ve bakteriler vücuttan atılıyor. Buna ek olarak bu süreçte vücut dinlenmiş oluyor" ifadelerini kullandı.