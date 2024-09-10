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Ekonomi Su çıkarmak için kuyu kazan 2 kişi toprak altında kaldı!
Ekonomi

Su çıkarmak için kuyu kazan 2 kişi toprak altında kaldı!

Yeniakit Publisher
2024-09-10 14:07:12 - 2024-09-10 14:07:12

Samsun’da su çıkarmak için kuyu kazan 2 kişi toprak altında kalırken, kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin kırsal mahalle olan Evrenuşağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Sabri Bayraktar ve Mustafa Aydın bahçede kulkanmak amacıyla su çıkarmak için kuyu açmaya başladılar. Bu sırada toprak çökmesi sonucu Mustafa Sabri Bayrak ve Mustafa Aydın toprak altında kaldılar. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine Jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri ile ambulans sevk edildi. Toprak altında kalan 2 kişiyi çıkarma çalışması devam ediyor.

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