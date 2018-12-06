THY- Euroleague
0553 313 94 23

Su çiçeği tehdit ediyor

Son zamanlarda ülkemizde görülen en önemli enfeksiyonlardan biri “suçiçeği”..Bu hastalık yıllardır hiç böyle tehlikeli olmamıştı.

06 Aralık 2018 Perşembe 20:38
Su çiçeği tehdit ediyor

 

Hastalığın kuluçka dönemi 2-3 hafta olduğu için belirtilerin ortaya çıkması zaman alıyor. Bu süreçte çocukta ateş, bulantı, soğuk algınlığına benzer tablo ile birlikte tipik suçiçeği döküntüleri ortaya çıkıyor.

Sivilce görünümündeki yaralar su toplama dönemini takiben kabuklanarak iyileşiyor ve süreç, genellikle bir hafta sürüyor. Kaşıntı yüzünden yaraların dağılıp enfekte olması deride kalıcı izlere yol açıyor.

Suçiçeği, ilaçla tedavi edilebilir. Fakat özellikle aspirinden uzak durulmalı.

Suçiçeği aşısı 1 yaşından sonra uygulanıp tekrarlanıyor. Aşının koruyuculuğunun tam olmasa da oldukça yüksek..

2-3 hafta devam eden aralıklı ateş, öksürük, burun akıntısı ve tıkanıklık gibi belirtiler hemen her hastada görülse de bu dönemki grip tipinde bacak ve kas ağrısına da sık rastlanıyor. Bir başka dikkat çeken yakınma ise çok şiddetli olmayan ishal ve bulantı olarak dikkat çekiyor.

Uzmanlar yumuşak dışkılama ve halsizliğin birkaç hafta sürmesinin 2011 model grip için şaşırtıcı karşılanmaması gerektiğini söylüyor. Grip virüsü tüm vücudu işgal ettiği ve tüm dokularda belirti verdiği için enfeksiyon sindirim sistemi içinde de etki gösteriyor.

Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşıları gibi güçlü koruyuculuğu olan bir grip aşısı henüz geliştirilemedi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 20:45
  1. su çiçeği
  2. su çiçeği belirtisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MİT Başkanı Fidan ABD Kongresi'nde
    1. MİT Başkanı Fidan ABD Kongresi'nde
    2. Lahana zayıflatır mı?
    3. Gül suyunun cilde faydaları nelerdir?
    4. BM Genel Sekreteri, Yemen..
    5. Halüsinasyon nedenleri nelerdir?
    6. Fenerbahçe-Giresunspor maçından notlar
    7. Kapı kollarını seçerken mobilyanıza..
    8. Çocuğunuz çok sık hastalanıyorsa…
    9. Kartepe'de kar bastırdı! 75 kişi..
    10. Sumak diyabetliler için çok faydalı
    11. 19 Yaş Altı Milli Takımının rakipleri..
    12. Ergenliğe erken girmenin nedenleri..
    13. Bebeklerdeki burun tıkanıklığına ne..
    14. Hangi ülkenin kaç nükleer silahı var?
    15. Sit alanında kaçak kazı yaparken..
    16. Güler misin ağlar mısın! İntihara..
    17. Balığın bu faydalarını biliyor musunuz?
    18. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
    19. CHP Buldan teşkilatı istifa etti
    20. Kaynaşlı-Abant kavşakları ulaşıma açıldı
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller