Su çiçeği tehdit ediyor

Hastalığın kuluçka dönemi 2-3 hafta olduğu için belirtilerin ortaya çıkması zaman alıyor. Bu süreçte çocukta ateş, bulantı, soğuk algınlığına benzer tablo ile birlikte tipik suçiçeği döküntüleri ortaya çıkıyor.

Sivilce görünümündeki yaralar su toplama dönemini takiben kabuklanarak iyileşiyor ve süreç, genellikle bir hafta sürüyor. Kaşıntı yüzünden yaraların dağılıp enfekte olması deride kalıcı izlere yol açıyor.

Suçiçeği, ilaçla tedavi edilebilir. Fakat özellikle aspirinden uzak durulmalı.

Suçiçeği aşısı 1 yaşından sonra uygulanıp tekrarlanıyor. Aşının koruyuculuğunun tam olmasa da oldukça yüksek..

2-3 hafta devam eden aralıklı ateş, öksürük, burun akıntısı ve tıkanıklık gibi belirtiler hemen her hastada görülse de bu dönemki grip tipinde bacak ve kas ağrısına da sık rastlanıyor. Bir başka dikkat çeken yakınma ise çok şiddetli olmayan ishal ve bulantı olarak dikkat çekiyor.

Uzmanlar yumuşak dışkılama ve halsizliğin birkaç hafta sürmesinin 2011 model grip için şaşırtıcı karşılanmaması gerektiğini söylüyor. Grip virüsü tüm vücudu işgal ettiği ve tüm dokularda belirti verdiği için enfeksiyon sindirim sistemi içinde de etki gösteriyor.

Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşıları gibi güçlü koruyuculuğu olan bir grip aşısı henüz geliştirilemedi.