YENİ AKİT ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla deniz kuvvetleri unsurlarının su altında da onarım ve kaynaklama faaliyetlerde bulunabildiği bilgisini verdi.

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları bilgilendirirken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı su altı unsurları dalgıçların suyun altında onarım ve kaynaklama faaliyetlerinde bulunduklarını aktardı. Yapılan paylaşımda, “Deniz Kuvvetlerimizin İstanbul’daki Kurtarma Sualtı Komutanlığında görevli 1’inci sınıf dalgıçlarımızın, pek çok önemli görevin yanı sıra su altında onarım ve kaynak faaliyetlerini de başarıyla yerine getirebildiğini biliyor muydunuz?” ifadeleri kullanıldı.