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"Su altı hokeyinde bir dünya markasıyız"

- Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen:"Su altı hokeyinde çok iyi durumdayız. Bir dünya markasıyız. Dünya ve Avrupa şampiyonu bir ülkeyiz. 23 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız iki defa, üst üste dünya şampiyonu oldu. Büyük erkeklerde son Avrupa şampiyonuyuz. Son Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük, bir önceki Dünya Şampiyonası'nda da ikincilik elde ettik. Son on yıldır sürekli yükselen ve sürekli kürsüde kalan bir takımız"- "Genç nüfusumuz sporla, kültürle, sanatla çok daha fazla buluşmalı. Spor, gençlerin hem zihinsel hem de bedensel olarak gelişimini olumlu etkileyen bir aktivitedir. Eğitimle beraber götürülmesinde hiçbir sakınca yoktur. Aksine çocukların eğitimini ve zihinsel gelişimini olumlu etkileyen bir aktivitedir"

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:34
"Su altı hokeyinde bir dünya markasıyız"


TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Türkiye'nin su altı hokeyinde dünyada çok iyi yerlerde olduğunu ve bir marka haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin su altı hokeyinde sürekli yükselen ve gelişen bir seviye yakaladığını ifade eden Özen, bu gelişimin devam etmesi için teknolojinin takip edilmesi ve sporcuların daha da fazla çalışması gerektiğini belirtti.

Su altı hokeyinde uluslararası organizasyonlarda Türkiye'nin sürekli kürsüde olduğunu aktaran Özen, "Su altı hokeyinde çok iyi durumdayız. Bir dünya markasıyız. Su altı hokeyinde dünya ve Avrupa şampiyonu bir ülkeyiz. 23 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız iki defa, üst üste dünya şampiyonu oldu. Büyük erkeklerde son Avrupa şampiyonuyuz. Son Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük, bir önceki Dünya Şampiyonası'nda da ikincilik elde ettik. Son on yıldır sürekli yükselen ve sürekli kürsüde kalan bir takımız." diye konuştu.


- "Eğitimle beraber götürülmesinde hiçbir sakınca yoktur"


Türkiye'nin özellikle son 15 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvik ve destekleriyle tesis anlamında çok önemli bir aşama katettiğini kaydeden Özen, yapılan tesislerin Avrupa standartlarında olduğunu aktardı.

Türkiye'nin genç nüfuslu bir ülke olduğunu ve potansiyelin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Özen, şunları kaydetti:

"Su altı hokeyi Türkiye'de çok seviliyor. Çok tanındı, çok yaygınlaştı. İki metre havuzların bulunduğu her ilde oynanabilen ve yaygınlaşan bir spor branşı. Biz de federasyon olarak bu sporu yaygınlaştırmak ve gençlerimizle tanıştırmak için çalışıyoruz. Su altı hokeyi, ülkemizi dünyada tanıtan çok önemli bir spor branşı. Genç nüfusumuz sporla, kültürle, sanatla çok daha fazla buluşmalı.

Spor, gençlerin hem zihinsel hem de bedensel olarak gelişimini olumlu etkileyen bir aktivitedir. Eğitimle beraber götürülmesinde hiçbir sakınca yoktur. Aksine çocukların eğitimini ve zihinsel gelişimini olumlu etkileyen bir aktivitedir. Ailelerin özellikle ilköğretim çağındaki çocukları spora yönlendirmelerini tavsiye ediyorum. Son 15 yılda çok müthiş bir tesis hamlemiz var. Bizim amacımız, görevimiz bu tesisleri gençlerimizle doldurabilmek ve spor yaptırabilmek. Bu tesisler olmasa biz bu başarıların hiçbirinden bahsedemezdik. Bugün itibarıyla mutluyuz, gururluyuz."

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:34
  1. su altı
  2. Şahin Özen
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  4. türkiye
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