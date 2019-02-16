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Stuttgart Leipzig maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ozan Kabak ilk 11'de olacak mı...

Bundesliga 22. hafta maçında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart evinde RB Leipzig'i konuk edecek. Peki, Stuttgart Leipzig maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ozan Kabak ilk 11'de olacak mı?

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:09
Stuttgart Leipzig maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ozan Kabak ilk 11'de olacak mı...

Bundesliga 22. hafta maçında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart evinde RB Leipzig'i konuk edecek. Peki, Stuttgart Leipzig maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ozan Kabak ilk 11'de olacak mı?

Stuttgart Leipzig maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 

Almanya Bundesliga'da düşme hattında bulunan Stuttgart, Leipzig'i konuk ediyor. 16 Şubat Cumartesi günü(Bugün) Mercedes-benz Arena'da saat 17.30'da oynanacak olan maç S Sports Plus'tan yayınlanacak.

Stuttgart son durum

- Son 6 lig maçından sadece 1 puan çıkartabilen Ozan Kabak'lı Stuttgart, düşme hattından kurtulamadı.

- Son 3 maça ilk 11'de başlayan Ozan ise 2'sinde mücadeleyi sarı kartla tamamladı. Dennis Aogo ve Timo Baumgartl'ın sakatlıkları sürdüğü için Kempf ile birlikte stoper ikilisi olmaya devam edebilirler.

- Bir başka alternatif de Pavard'ın stopere geçip, sağ bekte sakatlığı geçen Maffeo'nun yer alması... Bu durumda Kempf ya da Ozan'dan birine yedek kulübesinin yolu gözükecek...

RB Leipzig son durum

- Deplasmanda oynadığı son 2 maçı gol yemeden, farklı skorlarla kazanan RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi hedefinden sapmadı.

- Orta sahada iki önemli eksik var: Konrad Laimer cezalı, Kevin Kampl sakat! 

- Son 3 maçı kaçıran 98 doğumlu stoper Dayot Upamecano'nun da maç saatine hazır olması beklenmiyor.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:09
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