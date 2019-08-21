0553 313 94 23

Sturridge'den ilk mesaj

21 Ağustos 2019 Çarşamba 23:08
Sturridge'den ilk mesaj


İSTANBUL (AA) - Trabzonspor'un kadrosuna kattığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge, yeni macera için sabırsızlandığını belirtti.

Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Sturridge, "Türk D. Studgie lokumu! Evet, bugünlük bayat şakam bu. Şaka bir yana, bu yeni macera için sabırsızlanıyorum. Nimetleri için Tanrı'ya şükürler olsun. Şimdilik hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, hücum oyuncusu Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 23:08
  1. Daniel Sturridge
  2. Futbol
  3. Trabzonspor
  4. transfer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paraguay, Hizbullah, DEAŞ, El-Kaide ve Hamas'ı terör listesine aldı
    1. Paraguay, Hizbullah, DEAŞ, El-Kaide ve..
    2. Tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
    3. Doğu Perinçek: O gün AK Parti'nin..
    4. İşsizlik maaşını kimler alabilir?..
    5. Kamerun'da Boko Haram 11 kişiyi kaçırdı
    6. Sudan’da Abdullah Hamadok geçiş dönemi..
    7. ABD'den DEAŞ elebaşıları hakkında..
    8. Sturridge'den ilk mesaj
    9. Yirmi yaş dişleri hangi durumlarda..
    10. Boğulmak üzereyken kalbi tekrar..
    11. Gazişehir Gaziantep'te Gençlerbirliği..
    12. Şırnak'taki terör operasyonu
    13. Pakistan’da polis kontrol noktasına..
    14. Giresunspor'da ayrılık
    15. İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek?..
    16. İşte solcu ve feministlerin övdüğü..
    17. Şırnak'taki terör operasyonu
    18. Venezuela, Kuzey Kore’ye büyükelçilik..
    19. Ordu’da arazi tartışması kanlı bitti:..
    20. BİLSEM sonuçları nasıl öğrenilir?..
    21. Atletizm: Turkcell Süper Lig
    22. Papa suikastini araştıran İtalyan..
    23. BM'den korkutan 'Suriye' uyarısı! 3..
    24. Samandağ’da orman yangını
    25. Bir eve potasyum ferrosiyanür..
    26. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    27. ABD ve Rusya Genelkurmay başkanları..
    28. Ordu'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 4..
    29. KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye’ye ilk..
    30. Kontrolden çıkan otomobil yol..
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor