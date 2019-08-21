Sturridge Trabzonspor'da! İşte ilk fotoğraf Karadeniz ekibi Trabzonspor İngiliz yıldız Daniel Sturridge ile üç yıllık anlaşma sağladı. Transfer sonrası ilk fotoğraf sosyal medyaya böyle yansıdı.

Trabzonspor İngiliz yıldız Daniel Sturridge ile üç yıllık anlaşma sağladı.. Aytıntılar Geliyor...

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