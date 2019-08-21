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Sturridge, Trabzonspor’da

Trabzonspor, bonservisi elinde bulunan İngiliz forvet Daniel Sturridge ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllığına anlaştı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:05
Sturridge, Trabzonspor’da

Trabzonspor, bonservisi elinde bulunan İngiliz forvet Daniel Sturridge ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllığına anlaştı.


Bordo-mavililer 29 yaşındaki İngiliz yıldız Daniel Sturridge’yi kadrosuna kattı. Karadeniz ekibinin transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada,


"Şirketimiz, serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Daniel Sturridge ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma sağlamıştır.


Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;


-2019-2020 sezonu için 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret,


-2020-2021 sezonu için 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret,


- Opsiyon dönemi olan 2021-2022 sezonu için 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödenecektir.


Şirketimiz ayrıca, serbest statü hakkını elinde bulunduran ve dolayısıyla herhangi bir bonservis ödemesi yapılmayacak olan oyuncuya, 2019-2020 sezonu için 2 milyon Euro imza ücreti ödeyecektir. Devam eden sezonlar için ise oyuncunun kulübümüzde devam etme şartına bağlı olarak imza ücreti ödenecektir. Oyuncunun kulübümüzle ilişiğinin kesilmesi durumunda herhangi bir imza ücreti ödemesi yapılmayacaktır.


Ayrıca, yapılan transfer kapsamında, futbolcuya yapılacak ödemelerin yüzde sekizi oranında bir menajerlik hizmet bedeli ödenecektir."


Geçtiğimiz sezon Liverpool ile ligde 18 maça çıkan Sturridge, 2 gol kaydederken, bir de asist yaptı. İngiliz yıldız, kariyeri boyunca ise 312 maçta forma giydi. 111 kez fileleri havalandıran 29 yaşındaki oyuncu, 42 de asist gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:05
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