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Stres sedef hastalığını tetikliyor

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği uzman doktoru Sinan Doğan, sedef hastalığı hakkında bilgi verdi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 22:47
Stres sedef hastalığını tetikliyor

SEDEF HASTALIĞINI TETİKLEYEN EN ÖNEMLİ FAKTÖR STRES VE SIKINTI

Uzm. Dr. Sinan Doğan, psoriasisi tetikleyen etkenleri şöyle açıkladı:

"Sedef hastalığını tetikleyen en önemli faktör stres ve sıkıntıdır. Onun dışında enfeksiyonlar, hatta bazen küçük bir diş çürüğü, geçirilen ağır hastalıklar, ameliyatlar, kullanılan bazı ilaçlar, deriyi zedeleyen yanık ve travmalar gibi çeşitli faktörler sedef hastalığını uygun bünyeli kişilerde tetikleyebilir. Genelde vurdumduymaz kişilerde pek görülmez, hassas ve her şeyi kafaya takanlarda görülür. Bunun için zor olsa da stresten uzak durmaya çalışmalıyız. Hastalığın şiddetinde yazın biraz azalma olabilir, kışın deride kuruluk ve enfeksiyonlar ile artabilir. Çocuklarda sedef hastalığını özellikle enfeksiyonlar tetikler. Bu nedenle bademcik iltihabına ve diş çürüğüne dikkat edilmelidir. Sık bademcik iltihabı olan çocuklarda aylık penisilin yapılabilir."

SEDEF HASTALARI UMUTSUZLUĞA KAPILMAMALI

Hastalığın kesin bir "tedavisi olmaması" sebebiyle çoğu sedef hastasının endişeye kapıldığını belirtenUzm. Dr. Sinan Doğanşöyle konuştu:

"Toplumda genel kanı sedefin çaresi yok. O zaman şeker ve tansiyon gibi hastalıkların da çaresi yok ancak ilaçlar ile kontrol altına alınabiliyor. Hastalar bilmelidir ki alanında uzman bir dermatoloğa düzenli şekilde başvurdukları zaman onların da hastalıkları kontrol altına alınabilir. Doktorları, ilaçları yan etkileri de göz önünde bulundurarak seçip uygulayacaktır. Artık sedef hastalarının umutsuzluğa kapılmasına gerek yoktur."

Sedef hastalığının son yıllarda üzerine en çok araştırma yapılan hastalıklardan biri olduğunu vurgulayan Sinan Doğan ayrıca, "Psoriasis için yeni birçok tedavi geliştirilmiş ve geliştirmeye devam edilmektedir. Bu işin uzmanı dermatoloji uzmanları ile hastalık yüksek oranda kontrol altına alınabilmektedir. Sedef hastalığı için basamak tedavisi uygulanır. Hastalığın şiddeti, hastanın beklentisi, tırnak ve eklemlerin etkilenmesi, başka hastalıklarına göre tedavi planlanır. Sedef hastalığında sadece krem tedavisi yoktur. Hap, belli iğneler, serum, ışık tedavisi gibi seçenekler doktor kararıyla uygun hastalarda uygulanabilir" ifadelerini kullandı.

SEDEF DÖKÜNTÜLERİNİN GÖRÜNÜR OLMASI HASTALARI DEPRESYONA SÜRÜKLEYEBİLİR

Sedefin, hastaların dış görünüşünü etkilemesinin psikolojik sorunlar da oluşturabileceğini belirten Uzm. Dr. Sinan Doğan, "Yapılan araştırmalarda, sedef hastalarında yaşam kalitesinin nerdeyse kanser hastaları kadar düştüğü görülüyor. Hastalık rahatlıkla görülebildiğinden hastalar toplumdan uzaklaşarak, depresyona girebiliyor ve bu da bir kısır bir döngüye neden olarak hastalığı şiddetlendiriyor. Bu nedenle hastaların büyük bir çoğunluğu psikiyatrik desteğe ihtiyaç duyuyor. Hatta hastalar evlenmekten kaçınabiliyor ve evli olanlar da hastalık nedeniyle boşanabiliyor. Özellikle toplumdaki kişilerin soru ve yorumları hastaları daha da içine kapanık hale getirebiliyor."

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 22:47
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