Stres kısırlık yapıyor

Kısırlık tedavisi, eşlerin psikolojisini olumsuz etkilerken, çiftlerin psikolojik durumları da kısırlık ve tedavisini olumsuz etkileyebilmekte. Çalışmalar gösteriyor ki stres kısırlığa sebep olabilir.

Kısırlık tedavisindeki herkes duygusal inişler ve çıkışlar yaşayabilir. İlaçların etkisi de dengesizliklere sebep olabilir.

Çift olarak uzun süre tedaviye rağmen çocuk sahibi olamamak birçok psikolojik sorunu ortaya çıkarabilir. Kısırlık tedavisinin uzun süren, pahalı bir tedavi olması ve tedavinin nasıl sonuçlanacağının belirsiz olması ve tedavi sürecini eşler için duygusal açıdan daha zor bir hale getiriyor. Tedavi sürecinde aile kendini kötü hissedebilir. Mesela neler olur:

• Günlük aktivitelere olan ilginin azalması

• İletişimde ve toplumsal süreçlerde yaşanan güçlükler,

• Sosyal yalnızlık

• Devam eden depresyon

• Hayal kuramama

•Toplumdan uzaklaşma. Hayata karşı ilgisizlik, keyif alamama ve umutsuzluk,

• Konsantre olmakta güçlük, dikkatin dağılması,

• Kendini, olayları ve ilişkileri negatif değerlendirme,

• Sık ağlama ve umutsuzluk,

• Öfke ve kızgınlık duyguları,

• Suçluluk ve değersizlik duyguları,

• İştahın artması veya azalması, aşırı kilo alma veya verme,

• Uyku düzeninin değişmesi, uykuya dalmakta güçlük, sık veya erken uyanma, normale göre çok uyuma

• Yorgun, huzursuz ve aşırı kaygılı olma,

• Tedavinin başarısı konusuna aşırı yoğunlaşma ve bu konularda aşırı endişeli olma,

• Kendine zarar verme, intihar ve ölüm düşünceleri.



Kendinizi bu konularda rehabilite etmeli, hekiminizden yardım almalısınız.