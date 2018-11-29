Stres kadınlarda Alzheimer riskini yükseltiyor

ARAŞTIRMALARA GÖRE…

"BMJ Open" dergisinde yayımlanan araştırma, boşanma, yakınların ölümü ya da işsiz kalma gibi üzücü olaylarla başa çıkmak zorunda kalan kadınların ileriki yaşlarda Alzheimer'a yakalanma riskinin diğerlerine oranla çok daha yüksek olduğunu gösterdi.

İsveç'te 800'den fazla kadının katılımıyla yapılan araştırma, kadınların hayatında strese neden olan olaylar ne kadar fazla ise bunama riskinin de o kadar yüksek olduğuna işaret ediyor.

Araştırmaya katılan kadınlar, 40 yıl boyunca çeşitli testlere tabi tutuldu. Her dört kadından biri, hayatında en az bir kez bir yakınını kaybetme ya da işsiz kalma gibi travmatik bir olay yaşadığını belirtti. Kadınların yüzde 25'i en az iki kez travmatik olay yaşadığına işaret ederken, yüzde 20'si de başından üç ya da daha fazla travmatik olay geçtiğini kaydetti.

Araştırma sırasında 153 kadının Alzheimer'a yakalandığı gözlendi. Araştırmacılar, katılımcıların başından geçen travmatik olay sayısı ne kadar fazlaysa Alzheimer'a yakalanma risklerinin de o kadar fazla olduğunu belirledi.

Araştırmayı yöneten Dr. Lena Johansson, stres sırasında salgılanan hormonların bedende birçok değişikliğe yol açtığını söyledi.

Söz konusu hormonların beyinde de çeşitli kimyasal değişikliklere neden olduğuna işaret eden Johansson, "Travmatik olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu hormonların etkisi devam ediyor. Bu süreçte en çok etkilenen organ ise beyin oluyor" dedi.

Araştırmacılar, Alzheimer gibi dejeneratif beyin rahatsızlıkları riskini azaltmak için dengeli beslenme, egzersiz yapma, sigarayı bırakma ve tansiyon ile kolesterolü kontrol altında tutmanın önemini vurguladı.