0553 313 94 23

Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner: CHP'nin 'Kürt açılımı' PKK'ya diyet borcundan kaynaklanıyor

CHP’nin güncelleme çalışmaları başlattığı “22 Soru ve 22 Cevap” başlıklı sözde “Kürt Sorunu” raporunu değerlendiren Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iddia ettikleri gibi sorunu çözmek istiyorsa HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki anaların yanına gidip onlara destek versin. ‘Rapor’ adıyla CHP’nin başlattığı ‘Kürt açılımı’ CHP’nin PKK’ya olan diyet borcundan başka bir şey değildir.” dedi.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:57
Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner: CHP'nin 'Kürt açılımı' PKK'ya diyet borcundan kaynaklanıyor

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, CHP’nin Kürtlere yönelik gerçekleştirdiği tarihi zulmün detaylarını yeniakit.com.tr’ye anlattı.

“Kürtçe dil kursuyla AK Parti ve MHP’nin Kürtlerle arasını açmayı hedefliyorlar”

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Kürtçe dil kursu’ çıkışını değerlendiren Galip İlhaner, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iddia ettikleri gibi sorunu çözmek istiyorsa HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki anaların yanına gidip onlara destek versin. ‘Rapor’ adıyla CHP’nin başlattığı ‘Kürt açılımı’ CHP’nin PKK’ya olan diyet borcundan başka bir şey değildir. CHP’nin Kürtçe kursları şovu MHP’yi ‘Kürt düşmanı’ olarak göstermeyi hedefliyor. Hem MHP ile Kürtlerin hem de MHP ile AK Parti’nin arasını açmayı hedefliyor.” şeklinde konuştu.

“Kürtleri CHP ve zihniyeti ezdi”

Milli Şef İsmet İnönü’nün CHP iktidarı döneminde hazırlanan ‘Kürt Raporu’nda, Kürt dilinin, ‘bilinmeyen dil’ olarak devlet kayıtlarına geçirildiğini, Kürtlere yönelik en büyük zulmün CHP döneminde gerçekleştirildiğine dikkat çeken Galip İlhaner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kürtlerin kimliklerini inkar eden CHP, bugün çıkmış ‘Kürt Raporu’nu güncelliyoruz’ diyor. CHP’nin tarihsel Kürt düşmanlığını bilmeyen yoktur. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da CHP’nin samimi olmadığını görüyoruz. Daha çok tek parti döneminde uygulanan ırkçılık politikaları, Türkiye’deki birçok sorunun da temelini oluşturuyor. CHP’nin tek parti döneminde kalan birçok uygulamanın etkileri hala sürüyor. Kürtleri CHP ve zihniyeti ezdi ama bugüne kadar hep MHP bedelini ödedi.”

“Kürtler MHP’ye yakın, HDP/PKK’ya uzaktır”

“MHP mi, CHP mi PKK (HDP) mı Kürtlere yakın?” sorusuna cevap veren Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, sözlerini şöyle tamamladı:

“CHP, tek parti dönemi bütün günahlarını MHP’nin üzerine atarak, PKK (HDP) ile yaptığı ittifakı gözlerden kaçırmaya çalışıyor. MHP, CHP’nin yaptığı hataların bedelini ödüyor. MHP ise; tek parti dönemi uygulamalardan sorumlu olmadığı halde CHP'nin tek parti dönemi uygulamalarını adeta gönüllü olarak üzerine alıyor. Bu şekilde CHP Kürt dostu, MHP ise Kürt düşmanı olarak görülüyor algısı güçleniyor. Kürtler Müslüman'dır, İslam dinine bağlıdır. Kürtler için dünyanın en dindar halkı demek kesinlikle bir abartı değil. İnanç açısından bakıldığında, Kürtler MHP'ye yakın, HDP (PKK)'ye uzaktır. Kürtler için önemli olan İslam'dır. İslam, HDP (PKK)'de neredeyse hiç yok, MHP'de ise fazlasıyla var. Ne Kürtler MHP'den korkmaktadır, ne MHP Kürtlerden korkmaktadır. Kardeşlerin birbirlerinden korkması için hiçbir sebep de yoktur. MHP tabanı ile Kürtler birbirlerinin düşmanı değil, birbirlerinin dostu ve kardeşidir. Muhafazakar MHP mi Kürtlerin (İSLAM) inancına yakın yoksa Komünist PKK mı? ABDullah Öcalan, Cemil Bayık mı Kürtlerle aynı camide ve aynı inançta, yoksa MHP'li bir ülkücü mü? PKK mı İSLAM dinine yakın, MHP ve ülkücüler mi? CHP'nin Kürtlere maliyeti; tek parti dönemi uygulamaları yeterlidir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 11:57
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner
  4. chp
  5. HDP
  6. kürt açılımı

YORUM YAZ

  • Çerkes Çerkes 38 dk önce
    Okadarını biz de bilixoruz uzman bey .p
  • şenerşener38 dk önce
    bu yazılarınız unutmayın arşivde saklayın

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Lille 3 puanı rahat kazandı! Yusuf Yazıcı...
  1. Lille 3 puanı rahat kazandı! Yusuf..
  2. Silivri gün içinde ikinci kez sallandı
  3. PSG'ye kendi sahasında Reims darbesi!
  4. Restoranın tuvaletine saklanıp soygun..
  5. Uzman isimden sigara yasağında dikkat..
  6. Beşiktaş başkanlığına bomba aday! İşte..
  7. 2100 yıllık define bulundu! Paha..
  8. Firavun muhalifleri bir bir tutukluyor
  9. Bakanlık'tan yaylacılara önemli uyarı
  10. Kızı için mevlit okutan ünlü oyuncu..
  11. Fatih'te sahte içki operasyonu: 2..
  12. Örtülü af ne demek? Denetimli..
  13. AK Parti’den Selman'ın itirafına sert..
  14. Müjdat Gezen, Burhan Kuzu davasında..
  15. Eski AK Partili vekilden 'Babacan'..
  16. MSB muvazzaf subay alımı ne zaman?
  17. Çözüm noktası
  18. Ruhani'den ABD'ye yeni teklif!
  19. TBMM, yeni yasama yılına 1 Ekim'de..
  20. Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı!..
Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'
Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'
Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'
Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'
"Erdoğan sizi böyle rezil eder"
"Erdoğan sizi böyle rezil eder"
Milletvekilinin evinde çalışan genç kadın canına kıydı!
Milletvekilinin evinde çalışan genç kadın canına kıydı!
Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık

Günün Karikatürü

26 Eylül 2019
Selvi’den dikkat çeken iddia! Akşener’den ittifak için AK Parti’ye ilginç teklif
Selvi’den dikkat çeken iddia! Akşener’den ittifak için AK Parti’ye ilginç teklif
Erdoğan'ın BM'deki konuşması Mısır'ı rahatsız etti
Erdoğan'ın BM'deki konuşması Mısır'ı rahatsız etti