Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner: CHP'nin 'Kürt açılımı' PKK'ya diyet borcundan kaynaklanıyor

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, CHP’nin Kürtlere yönelik gerçekleştirdiği tarihi zulmün detaylarını yeniakit.com.tr’ye anlattı.

“Kürtçe dil kursuyla AK Parti ve MHP’nin Kürtlerle arasını açmayı hedefliyorlar”

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Kürtçe dil kursu’ çıkışını değerlendiren Galip İlhaner, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iddia ettikleri gibi sorunu çözmek istiyorsa HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki anaların yanına gidip onlara destek versin. ‘Rapor’ adıyla CHP’nin başlattığı ‘Kürt açılımı’ CHP’nin PKK’ya olan diyet borcundan başka bir şey değildir. CHP’nin Kürtçe kursları şovu MHP’yi ‘Kürt düşmanı’ olarak göstermeyi hedefliyor. Hem MHP ile Kürtlerin hem de MHP ile AK Parti’nin arasını açmayı hedefliyor.” şeklinde konuştu.

“Kürtleri CHP ve zihniyeti ezdi”

Milli Şef İsmet İnönü’nün CHP iktidarı döneminde hazırlanan ‘Kürt Raporu’nda, Kürt dilinin, ‘bilinmeyen dil’ olarak devlet kayıtlarına geçirildiğini, Kürtlere yönelik en büyük zulmün CHP döneminde gerçekleştirildiğine dikkat çeken Galip İlhaner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kürtlerin kimliklerini inkar eden CHP, bugün çıkmış ‘Kürt Raporu’nu güncelliyoruz’ diyor. CHP’nin tarihsel Kürt düşmanlığını bilmeyen yoktur. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da CHP’nin samimi olmadığını görüyoruz. Daha çok tek parti döneminde uygulanan ırkçılık politikaları, Türkiye’deki birçok sorunun da temelini oluşturuyor. CHP’nin tek parti döneminde kalan birçok uygulamanın etkileri hala sürüyor. Kürtleri CHP ve zihniyeti ezdi ama bugüne kadar hep MHP bedelini ödedi.”

“Kürtler MHP’ye yakın, HDP/PKK’ya uzaktır”

“MHP mi, CHP mi PKK (HDP) mı Kürtlere yakın?” sorusuna cevap veren Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, sözlerini şöyle tamamladı:

“CHP, tek parti dönemi bütün günahlarını MHP’nin üzerine atarak, PKK (HDP) ile yaptığı ittifakı gözlerden kaçırmaya çalışıyor. MHP, CHP’nin yaptığı hataların bedelini ödüyor. MHP ise; tek parti dönemi uygulamalardan sorumlu olmadığı halde CHP'nin tek parti dönemi uygulamalarını adeta gönüllü olarak üzerine alıyor. Bu şekilde CHP Kürt dostu, MHP ise Kürt düşmanı olarak görülüyor algısı güçleniyor. Kürtler Müslüman'dır, İslam dinine bağlıdır. Kürtler için dünyanın en dindar halkı demek kesinlikle bir abartı değil. İnanç açısından bakıldığında, Kürtler MHP'ye yakın, HDP (PKK)'ye uzaktır. Kürtler için önemli olan İslam'dır. İslam, HDP (PKK)'de neredeyse hiç yok, MHP'de ise fazlasıyla var. Ne Kürtler MHP'den korkmaktadır, ne MHP Kürtlerden korkmaktadır. Kardeşlerin birbirlerinden korkması için hiçbir sebep de yoktur. MHP tabanı ile Kürtler birbirlerinin düşmanı değil, birbirlerinin dostu ve kardeşidir. Muhafazakar MHP mi Kürtlerin (İSLAM) inancına yakın yoksa Komünist PKK mı? ABDullah Öcalan, Cemil Bayık mı Kürtlerle aynı camide ve aynı inançta, yoksa MHP'li bir ülkücü mü? PKK mı İSLAM dinine yakın, MHP ve ülkücüler mi? CHP'nin Kürtlere maliyeti; tek parti dönemi uygulamaları yeterlidir.”