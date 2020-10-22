‘Stratejik takoz’ dedikleri Davutoğlu’nu şimdi göklere çıkarıyorlar

Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 22 Ekimlerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Kemalist Sözcü’nün 22 Ekim 2014 tarihli "STRATEJİK TAKOZ" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Sözcü gazetesinin ilkesizliğine bakar mısınız. Bu ülkenin başbakanına yaptığı hakarete bakar mısınız? "Stratejik derinlik deyip ülkeyi bataklığa düşüren Davutoğlu, konuşmasını takozun üstünde yaptı" diyerek. boyunun kısalığı üzerinden, Başbakan'a saygısızca sataşmada bulunan Sözcü, o ismi bugün göklere çıkartıyor. Erdoğan'dan üç tane oy çalabilmesi için.. "20 santim yüksekliğinde takozla boyu uzadı" ifadeleri ile, alçaklığın ötesinde bir sayısızlığa imza atan Sözcü'ye halk biliyor da, o Davutoğlu, bu hakaretlere rağmen, nasıl oluyor da, bunlarla şimdi yola çıkıyor, esas ona şaşırmak lazım..” ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ, 22 Ekim 2012: "LAİK SURİYE'Yİ YIKMAK İSTİYOR"

Sözcü gazetesi nasıl da suçüstü olmuş. İçiçe iki haber. Birisinde, ABD basınından aktarılıyor: "Laik Suriye'yi yıkmak istiyor" diye.. Yani, Nusayri azınlığın, halkına kimyasal gaz sıkan bir despotun yönetimi, "laik sistem" olarak tanıtılıyor.. Devam ediyorsunuz, haberin içindeki diğer haberi okuyorsunuz.. Orda da, "Alevilerden kırmızı kart" deniyor. Fransa'da, aleviler gösteri düzenlemiş, AK parti iktidarına karşı gösteri yapmış.. Burdan anlaşılıyor, işin içinde ne numaralar döndüğü. Eğer iktidarınız alevi ise, laikliğe gerek yok. Ama başka bir zihniyet iktidara gelecek ise, o zaman laiklik olmalı.. Yoksa, Fransa'da niye aleviler, AK Parti'ye karşı gösteri yapıyor? Laikler yapsaydı ya.. Aleviler AK Parti'ye karşı çıkıyorsa, sünniler de destekleme hakkına sahip olmaz mı?

CUMHURİYET, 22 Ekim 2012: “SAVAŞIN LAFI BİLE KÖTÜ”

Bugünlerde Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı geri almak isteyen Azerbaycan'ı "Savaş kötü" diyerek durdurmak isteyenlerin 2012 versiyonu da, PYD'nin Suriye'de kuracağı terör devletinin önüne açmak için "Savaşın lafı bile kötü" açıklaması yapmışlar.. Terör devleti kurmak istemezsiniz, kurmak isteyenlere destek vermezsiniz, sessiz kalmazsınız, biz de savaşmayız. Bu kadar basit Ümit Boyner hanım...

SÖZCÜ, 22 Ekim 2013: “SÜSLÜMANLAR”

Evet, bunlar vardır, vardır da, “AKP’nin yarattığı yeni zenginler” değildir hiçbiri… Her devrin adamı olup, zamanı geldiği için AK Parti’nin içine sızan, yine zamanı gelince de AK Parti’yi ilk terkedecek olanlar bunlar… Hani bizim “AK Parti’nin içindeki AKP’liler” dediğimiz tipler… Ama Sözcü dürüst ise, dindar kimlik göstermeden, aynı lüks içinde yaşayan laikçileri de haber yapmalı idi. Kendi magazin sayfalarındaki, mankenlerin hayatlarını da böyle eleştirle olarak gündeme getirmeli idi. Laik kafalı mankenler olunca, onları güzelleyerek verirseniz, dindar kimlikli kişileri aynı gerekçe ile kötülerseniz, güven kaybına uğrarsınız. Bu haberi, akit yaparsa, hedefini tutturur. Ama lüks içindeki Sözcü, bu haberi yaparsa, dindar düşmanlığını ele vermiş olur..

TARAF, 22 Ekim 2014: “PYD TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "PYD, terör örgütü değildir" diyor.. Neye dayalı olarak söylüyor? TSK'nın onlarca askerini, Suriye'de kim şehit etti? Yakında "PKK terör örgütü değildir" derse, şaşırmayın. Şu anlık, "PKK terör örgütü değildir" diyen HDP'lilerle zaten ittifakla işe başladı, yakında onu da derse, hiç şaşırmayın..…Şunu da soralım: Mesela IŞİD’e bağlı bir örgüt kurulsa Türkiye’de, ona da mı “Terörist değil” diyecek bu Kılıçdaroğlu? Yoksa tek derdi üç beş oy için PKK üzerinden HDP’ye göz kırpmak mıydı?

SÖZCÜ: 22 Ekim 2014: "STRATEJİK TAKOZ"

Sözcü gazetesinin ilkesizliğine bakar mısınız. Bu ülkenin başbakanına yaptığı hakarete bakar mısınız? "Stratejik derinlik deyip ülkeyi bataklığa düşüren Davutoğlu, konuşmasını takozun üstünde yaptı" diyerek. boyunun kısalığı üzerinden, Başbakan'a saygısızca sataşmada bulunan Sözcü, o ismi bugün göklere çıkartıyor. Erdoğan'dan üç tane oy çalabilmesi için.. "20 santim yüksekliğinde takozla boyu uzadı" ifadeleri ile, alçaklığın ötesinde bir sayısızlığa imza atan Sözcü'ye halk biliyor da, o Davutoğlu, bu hakaretlere rağmen, nasıl oluyor da, bunlarla şimdi yola çıkıyor, esas ona şaşırmak lazım..

ZAMAN: 22 Ekim 2015: "BU, EZİYET OPERASYONU"

Uşak'aki FETÖ'cü işadamına gözaltı yapıldığında, ciyaklaması şimdi İyi Parti'de olan Durmuş Yılmaz'dan geliyorsa, sormamız gerekmez mi, "Bu İyi Partililerin hemen hepsi hakkında FETÖ'ya yakınlık iddiaları tesadüf mü?" diye..

Taraf, 22 Ekim 2015: “AK TOROS SÜRECİ”

Davutoğlu bugün, “Bizden sonra gelenler Toros’ları da geri getirir” lafını çarpıtanlarla kol kola yürüyor… Bu çarpıtmaları "Yeniden bir yerlere gelebilir miyim" diye hoşgörüp, bu suçlamaları yapanlarla kolkola girmeyi normal buluyor ama.. Şahsında suçlanan, hakarete uğrayan AK Prati'nin, AK Parti'ye gönül veren milyonların hakkını aramaktan vazgeçtiğini de böylece ilan etmiş oluyor. Sonra yine o milyonların oyunu, başka parti tabelası altında istiyor.. Böylesi bir ilkesizliğe imza atana, bu halk oy verir mi acaba?

CUMHURİYET: 22 Ekim 2015: "YÜZDE 30 SÜRPRİZİ"

1 kasım 2015 seçimleri öncesinde, Cumhuriyet, "Yüzde 30 sürprizi" başlığı ile çıkmıştı. "7 bölge 7 yazar" anonsu ile, sözümona çarşı-pazar dolaşıp, halkın nabzını tuttuklarını iddia ediyordu.. Konda'nın da anketini yayınlamışlardı: "AKP % 40".

9 gün sonraki seçimde, AK Parti kaç oy almıştı? % 49.5. Daha ne diyelim, hangi yalanlarını yüzlerine vuralım, bu riyakarların..

SÖZCÜ, 22 Ekim 2015: "DAVUTOĞLU MİLLETE ŞANTAJ YAPIYOR"

Ahmet Davutoğlu'nun "Beyaz toros" muhabbeti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da seçim mitinginde ana konu maddesi olmuş. Kılıçdaroğlu, "Davutoğlu, millete şantaj yapıyor" diyor.. Bugünlerde ise, aralarından su sızmıyor. hey gidi koltuk.. Kimleri nerelere düşüyorsun? Sadece Kılıçdaroğlu için değil. kendisine bu lafları edenlerle kolkola giren Davutoğlu için de, sözlerimiz..

CUMHURİYET, 22 Ekim 2016: “ ‘AK SİLAHLANMA PROVOKASYONU"

Bir darbe girişimi 251 şehit verilerek engellendi, ikincisi olursa herkes biliyor ki daha acımasızca insan katlecekler, “Nasıl direnilir”in hesabı yapılıyor… Eh, darbe girişimi boşa düşünce üzülenler tabii ki ikincisine direnilmesin diye böyle manşetten kılçık atacaklar…

SÖZCÜ, 22 Ekim 2016: “ÜLKENİN KADERİ TEK KİŞİYE BIRAKILMAZ"

Ayıp ayıp, hem “Atatürk’ün kurduğu partiyiz” deyip, hem de tek adam ilan ettiğiniz Atatürk’ü böyle eleştirmek hiç yakışıyor mu?

SÖZCÜ, 22 Ekim 2016: “DÜNYAYA YENİ LİDERLER LAZIM"

Ali Koç, Sözcü'nün Özlem Gürses'ine, ABD'de röportaj vermiş.. Allah akıl fikir versin.. Türkiye'de röportaj veremiyorsun da, Washington'a mı gittiniz? Ve daha önemlisi, yeni liderler ararken, Fenerbahçe'nin başına geçen Ali Koç, bounu gösterdi bize.."Yeni liderler lazım" demekle olmuyor.. Yeni lider olmak gerekiyor" demek ki.. Yoksa bir asırlık Fenerbahçe'ye, küme bile düşürtürsünüz siz..