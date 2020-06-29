Stoklar yetmedi herkes aldığı ile yetindi

Yeni tip Corona virüsü (Covid-19) tehlikesinin büyük ölçüde atlatılması ve hayatın normale dönmesinin ardından otomotiv satışlarında patlama yaşanıyor. Bu ay satışlar 40 bin ila 50 bin adedi bulacak gibi görünüyor. Olumlu gidişat hem üreticiler hem de perakendecilere moral ve ümit aşılıyor.

Yeni rekorlar yolda

Haziran satışlarının 2019’u geçip 2018’e yaklaşacağı öngörülüyor. 2019 Haziran ayında 42 bin 688 adet, 2018’in aynı döneminde ise 51 bin 37 adet binek otomobil ve hafif ticari taşıt satılmıştı.

Yarış devam ediyor

Otomotiv talebinin rekora yürümesinde Covid-19 tehdidinin savuşturulmasını takiben ekonomik aktivitenin artmasının payı büyük. Zira irili ufaklı firmalar, filo kiralama şirketleri ile tatilciler yüzde 0.49 vade oranlı kredi kampanyalarından yararlanıp otomobil ve ticari taşıt almak için yarışıyorlar.

Tedarik sorunu var

Gelinen aşamada stoklar süratle tükeniyor. Siparişlere yetişilemiyor. Tüketici dilediği modeli bulmakta güçlük çekiyor, satın aldığıyla yetinmek durumunda kalıyor. Covid-19 paniğine bağlı olarak üretim ve ticaret yavaşladığından yerli otomobil arayanın bir ay, ithal arayanın ise 2-3 ay beklemesi gerekiyor.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, taşıt tedarikiyle ilgili sorunun devam ettiğini belirtti. Sorunun birkaç ay daha önüne geçilemeyeceğini dile getiren Şahsuvaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Adımlar atılıyor

“Avrupalı firmalar, evvela ekonomilerini döndürmek için iç talebe ağırlık vereceklerdir. İhracatı geri plana atacaklardır. Türkiye’ye ilk etapta otomobil yollayamayacaklardır ama birkaç ay içerisinde tedarik konusunda yardımcı olacaklardır. Bulunurlukla ilgili sıkıntı var. Ama Türkiye’de üretim yapan fabrikalarda çarklar döndüğü bilinmeli. Ana ve tedarik sanayiinin bulunurlukla ilgili sıkıntıyı bertaraf etmek için elinden geleni yaptığı unutulmamalı.”

Galericiler mutlu

Bu arada ikinci el otomobil ve ticari taşıt satışları devamlı artıyor. Satışların eylül ve ekim döneminde pik yapacağı tahmin ediliyor.

Galericiler, ikinci el ticaretinin ivmelendiğine dikkat çekerek, “Bu tabloda tüketicinin aradığını bulamamasının payı da var. Çünkü bayilerde dev markalara ait birinci el otomobil kalmadı. Üretim başladı ne var ki yerli ürün için bir ay sıra veriliyor. Ticaret sınırlı olduğundan ithal için 2-3 ay sıra veriliyor. Haliyle 2019 ve 2018 model ürünler rağbet görüyor” görüşünü paylaşıyorlar.