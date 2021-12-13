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Ekonomi Stokçuların e-ticaretteki yeni oyununa dikkat
Ekonomi

Stokçuların e-ticaretteki yeni oyununa dikkat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stok yaparak fiyatların artmasına sebep olan üreticileri “Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız” sözleriyle son kez uyarıp, AK Parti’nin de stokçularla mücadele için yeni bir düzenlemeyi TBMM’ye sunması beklenirken, yeni bir stokçuluk yöntemi de e-ticaret sektöründe deşifre oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 11:53:00 -
Stokçuların e-ticaretteki yeni oyununa dikkat

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, son dönemde e-ticaret platformlarında mağazası bulunan bazı firmaların stok oyununa dikkat çeken açıklamalar yaptı. E-ticaret sektöründe bugüne kadar fahiş fiyatlar ve sahte indirimlere karşı büyük bir mücadele yürüttüklerini ifade eden Çevikoğlu, “Son dönemde e-ticaret platformlarında mağazası bulunan bazı satıcıların stoklar üzerinde oyun oynadığını tespit ettik. Bunlar önce stokta bulunan ürünlerini vatandaşa satarak, ödemesini garanti altına alıyorlar. Bilindiği üzere ürün teslim edilmeden e-ticaret platformları ürünün ücretini mağazalara geçmiyor. Ancak bu satıcılar ürünü sattıktan sonra müşterisine söz konusu ürün için ‘stoğumuzda yok’ diyerek, birkaç gün tüketiciyi oyalıyorlar. Eğer o sürede ürün fiyatı artarsa satışı iptal ederek para iadesini sağlayıp ürünü yeniden yüksek fiyattan satışa koyuyorlar. Bu şekilde stokçuluk yapanları tespit ederek fırsatçılara izin vermiyoruz” dedi.

“Vatandaş bize ihbar etsin”

E-ticaret platformlarında stok açtıktan sonra ‘stok yok’ bahanesiyle satışı iptal eden mağazaların vatandaş tarafından da kendilerine bildirilmesine isteyen Çevikoğlu, “Tek kuruşun bile hesabını soracağız” uyarısını yaptı.

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