Stokçuların e-ticaretteki yeni oyununa dikkat

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, son dönemde e-ticaret platformlarında mağazası bulunan bazı firmaların stok oyununa dikkat çeken açıklamalar yaptı. E-ticaret sektöründe bugüne kadar fahiş fiyatlar ve sahte indirimlere karşı büyük bir mücadele yürüttüklerini ifade eden Çevikoğlu, “Son dönemde e-ticaret platformlarında mağazası bulunan bazı satıcıların stoklar üzerinde oyun oynadığını tespit ettik. Bunlar önce stokta bulunan ürünlerini vatandaşa satarak, ödemesini garanti altına alıyorlar. Bilindiği üzere ürün teslim edilmeden e-ticaret platformları ürünün ücretini mağazalara geçmiyor. Ancak bu satıcılar ürünü sattıktan sonra müşterisine söz konusu ürün için ‘stoğumuzda yok’ diyerek, birkaç gün tüketiciyi oyalıyorlar. Eğer o sürede ürün fiyatı artarsa satışı iptal ederek para iadesini sağlayıp ürünü yeniden yüksek fiyattan satışa koyuyorlar. Bu şekilde stokçuluk yapanları tespit ederek fırsatçılara izin vermiyoruz” dedi.

“Vatandaş bize ihbar etsin”

E-ticaret platformlarında stok açtıktan sonra ‘stok yok’ bahanesiyle satışı iptal eden mağazaların vatandaş tarafından da kendilerine bildirilmesine isteyen Çevikoğlu, “Tek kuruşun bile hesabını soracağız” uyarısını yaptı.