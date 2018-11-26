Stokçuların deposuna baskın: 1300 ton kuru soğan istiflemişler!
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 1300 ton kuru soğan stoklandığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri depoya baskın düzenledi.26 Kasım 2018 Pazartesi 23:31
Gölbaşı İlçe Jandarma ekipleri, Mahmatlı Mahallesi'nde kullanılmayan su fabrikası deposunda soğan istiflendiği yönünde gelen ihbarı değerlendirdi.
Jandarma ekiplerinin depoya düzenlediği baskında, A.Ö., S.A. ve M.A.'nın 1300 ton kuru soğan istiflediği tespit edildi.
Kaymakamlık ve jandarma ekipleri olayla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Zabıta Amirliği'ne bilgi verdi.
'Fiyatları etkilemeye teşebbüs suçu'
Zabıta ekipleri, 3 şüpheli hakkında 'fiyatları etkilemeye teşebbüs suçu' uyarınca adli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.
Olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.
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