Stokçuların da başı ezilsin

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Türkiye ekonomisini kur operasyonlarıyla çökertme hamlesi yapan küresel faiz lobisinin önceki akşam açıklanan “kur korumalı TL vadeli mevduat” stratejisiyle tepetaklak olmasının ardından gözler alışveriş etiketlerine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı dövize endeksli TL hamlesinin ardından Türk Lirası’nın %30’a yaklaşan tarihi yükselişinin topluma yansıması gerektiğini belirten uzmanlar, dolardaki en küçük artışta dahi etiketi yükseltilen temel gıda başta olmak üzere ilâç, otomobil, teknoloji, hijyen malzemeleri gibi birçok üründe sert indirimler yaşanması gerektiğini vurguluyor. “Yarından tezi yok etiketleri büyük oranda düşürün, millet rahatlasın siz de kazanın” görüşünde birleşen uzmanlar, stokçuların mevcut düşük kurda dahi aynı yanlışı sürdürmeleri halinde ise suçlarının “ekonomik terör eylemi” olarak vasıflandırılacağı uyarısını yaptılar.

Özdemir: Şimdi etiketleri düzeltme vakti

Yalova Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Yahya Özdemir, “Elhamdülillah devletimiz ve hükümetimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomide olağanüstü bir hamle yapmıştır. Türk Lirası, son yılların en hızlı yükselen para birimleri arasında zirveye oturmuştur. Saatler içerisinde %30’a varan TL’deki artış gün boyunca da aynı yüzdelik dilimde seyrini korumuştur ve korumaya da devam edecektir. Bu olumlu tablo mutlaka vatandaşa yansımalıdır” dedi. 5’li büyük marketler başta olmak üzere bütün ticaret kuruluşları için fiyat indirme zamanı olduğunu kaydeden Dr. Özdemir, “Üstelik bu indirim sert ve keskin olmalıdır. ‘Biz bu ürünleri raflara koyduğumuzda kur yüksekti, onları eritmeden indirim yapamayız’ gibi bir bahane üretemezler. Nasıl ki dolardaki ufak artışta dahi raflara anında zam etiketi yapıştırılıyorsa, şimdi de o etiketler indirim yönünde büyük oranlarda aşağı düşürülmelidir. Büyük esnafların, büyük şirketlerin geri dönüş yaparak vatandaşın lehine fiyatlandırma yapmalıdırlar. Böylelikle piyasa daha dinamik olacaktır. Vatandaş da kazanacaktır, satıcı da kazanacaktır” sözlerini sarf etti.

Özdemir, “Stokçulara da çağrım şu ki, hatalarından bir an evvel dönsünler. Onlar suç işlediler. Kurun bu halinde dahi stokçuluğa devam ederlerse bu suçun mahiyetini artıracak ve ‘ekonomik terör eylemi’ olacaktır” ifadelerini kullandı.

Mumcu: Fiyatlar hızlıca düşürülmeli

Ekonomist Ceyhan Mumcu, “Ben ömrüm boyunca böyle bir döviz hamlesiyle karşılaşmamıştım. Bu operasyonun nasıl gerçekleştirildiği ve başarıldığı siyasal bilgiler ve ekonomi eğitimi verilen fakültelerde ders konusu yapılmalıdır. Hangi eylemlerle bu sonuca varıldığı gerek serbest piyasa gerek diğer ekonomiler için bir örnek olay teşkil edebilir. Bunun bütün ayrıntılarının halkın anlayabileceği şekilde bunun anlatılması gerekir” dedi.

Mumcu, “Yerli ve milli olan herkesi memnun etmesi gereken bu gelişme vatandaşa ve raf etiketlerine yansımalıdır. Enflasyonla birlikte gerçekleşecek düşüş oranlarına paralel olarak temel gıda başta olmak üzere ürün fiyatları hızlıca aşağı çekmelidir. Tamamen yüzde 100 yerli ürünler bile buna göre enflasyonist tepki gösteriyordu. Bunda da düşme bekliyoruz. Şimdi yapılması gereken bunun kalıcı ve istikrarlı olmasıdır. Faiz düşürmekten rahatsız olan bankalar lobisi de yeni dönemde direnmekten vazgeçmelidir” sözlerini sarf etti.