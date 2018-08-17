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Stokçulara fırsat vermeyin

Ağrı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Hayati Aydemir, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklara tepki gösterdi.

17 Ağustos 2018 Cuma 10:32
Stokçulara fırsat vermeyin

Ağrı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Hayati Aydemir, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklara tepki göstererek “Esnafımız bugün itibarıyla önü alınmış, sekteye uğratılmış bu hain girişim karşısında dirayetlerini kaybetmeden alışverişlerini sürdürsün, stokçulara fırsat vermesin” dedi.  Hayati Aydemir, Ağrı ESOB’da düzenlediği basın toplantısında, “Gece yarılarında dış odaklı yapılan müdahaleler sebebiyle değişen kur, suni bir yükselişten ibarettir ve inşallah milletimiz basiretli duruşu ile bu badireyi de atlatacak ferasettedir” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 10:32
  1. Ağrı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
  2. hayati aydemir

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