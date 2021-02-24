Stockholm sendromu nedir? Stockholm sendromu nasıl ortaya çıkar?

Stockholm sendromu dizi ve filmlerin özellikle soygun sahnelerinde sıkça karşılaştığımız bir durum. Stockholm sendromu, rehinelerin, kendilerini esir alanların duygularını anlama durumuna gelmeleri ve daha sonrasında suçlulara yardımcı olmaya çalışmalarıyla sempati ve empati yoluyla bağ kurma durumuna denir. İşte Stockholm sendromu hakkında merak edilen haberin detayları.

Stockholm sendromu nasıl ortaya çıkar ve belirtileri nelerdir?

Küçük bir iyilik için bile çok yoğun şükran duyguları

Şiddeti ve şiddet tehdidini reddetme

Akılcılaştırma

Kötüye kullanımı önleme gücüne sahip olduğu inancı

Durum ve istismar için kendini suçlama eğilimi ihtiyaçları

Küfürlü şiddet davranışını azaltmak için onu memnun etme çabaları

Dünyayı sömürücü/ istismarcı perspektifinden değerlendirme, kendi perspektifini kaybetme

Kendini sömürücü/ istismarcı perspektifinden değerlendirme

Sömürücüyü iyi bir kişi olarak değerlendirme ya da onu bir mağdur olarak görme

Hayatta kaldığı ve öldürülmediği için istismarcıya minnettarlık duygusu hissetmek

Stockholm sendromu adını nereden aldı?

Stockholm Sendromu, ilk kez 1973 yılında yaşanan bir olaydan ismini almaktadır. İsveç'in başkenti Stockholm' da yaşanan olayda, banka soyguncusu tarafından 6 gün boyunca rehin tutulan banka görevlisi bir kadın duygusal olarak suçluya bağlanır. Hastalık ilk defa Psikiyatr Bejerot tarafından tanımlanmıştır.