STM, ‘ThinkTech’ ile rekabetçiliği artıracak

STM ThinkTech Koordinatörü Emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan, günümüzde rekabetin küreselleşme ve gelişen teknoloji nedeniyle gittikçe zorlaştığını söyledi. Erdoğan, işletmelerin artık rekabet güçlerini koruyarak sürdürülebilir büyüme elde edebilmek için alışılagelmiş yöntemlerin dışına çıkmaları gerektiğini ifade etti.

Firmalara önemli imkan

Doğru stratejik kararlar verebilmenin ve öngörülemeyenleri görebilmenin İş Dünyası Harp Oyunu ile mümkün olabildiğini aktaran Erdoğan, şu görüşleri dile getirdi: “Kısıtlı bilgiden faydalanarak farklı bakış açıları ve sonuçlar kazandıran bu simülasyon, aslında ivmelendirilmiş bir öğrenme biçimi. Riske, değişime ve rakiplere karşı öngörü geliştirilebilmesine imkân veren bu yöntem, iç ve dış dinamiklere çok daha kolay adapte olunmasını da sağlıyor. STM ThinkTech olarak faaliyetler arası entegrasyonu ve optimizasyonu güçlendirip uygulanabilir rekabetçi stratejilerin geliştirilmesine olanak tanıyan harp oyunu tasarımıyla iş dünyasının rekabetine destek olmayı amaçlıyoruz.”