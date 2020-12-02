STK'lerden Türk Silahlı Kuvvetlerine destek ziyareti (2)

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) aleyhindeki sözlere tepki gösteren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki, Türkiye'de örgütlü sivil toplum meslek kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan heyet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu. TSK'yi ülke ve milletin gözbebeği olarak nitelendiren Hisarcıklıoğlu, "Ordumuz ülkemizin ve milletimizin şerefidir. Bu millet onuru ve şerefi için her türlü fedakarlığı yapmıştır, yapmaya da devam edecektir." dedi.

TSK aleyhindeki söylemin ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TİSK Başkan Vekili Celal Koloğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan'dan oluşan sivil toplum kuruluşu temsilcileri heyeti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmeye Bakan Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu, Şuay Alpay ve Muhsin Dere de katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, heyetin Türkiye'deki örgütlü sivil toplum meslek kuruluşlarının tamamını temsil ettiğini belirterek, her zaman TSK'ye müteşekkir olduklarını söyledi.

"Asker millet" anlayışının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Su uyur düşman uyumaz" atasözünü hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Düşman uyumuyor. Ordumuz tüm unsurlarıyla devamlı teyakkuz halinde. Onun için de biz hem vatandaş olarak hem de iş yaparken bu ülkede yaşamaktan dolayı rahatız. Ordumuz NATO'nun en güçlü ordularından biri. NATO'daki sorumluluklarını harfiyen yerine getiriyor. NATO ittifakında ordumuzun anlamı çok iyi bilinmektedir. NATO Karargahı'nda olduğu gibi NATO operasyonlarında da güvenilir bir ortak olduğunu tüm dünyaya gösteriyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütleri ve destekçilerine gereken cevabı verdiniz, biz de vatandaş olarak bundan büyük memnuniyet duyduk. Suriye'ye ilaveten Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Katar'da şimdi de Karabağ'da bu milleti gururlandırdınız."

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarılarıyla duydukları gururu da dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Ordu bizim ülkemizin gözbebeği. Ülkemizin ve milletimizin şerefi. Bu millet onuru ve şerefi için her türlü fedakarlığı yapmıştır, yapmaya da devam edecektir." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, kendilerine düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduklarını da ifade etti.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken de aynı duyguları taşıdıklarını belirterek, "Güçlü ordu, güçlü millet el ele. En güzeli bu." ifadelerini kullandı.

- "Ordumuzla gurur duyuyoruz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da aynı duygulara sahip olduklarını dile getirdi. Atatürk'ün "İç cepheyi sağlam tutmalıyız" vurgusunu anımsatan Arslan, şunları söyledi:

"Ne yapıp edip içerideki dayanışmayı, birlikteliği sağlamamız gerekiyor. Böyle bir anda, ordumuzun ve Bakanlığımızın hak etmediği bu tür ifadelerden dolayı gerçekten çok üzgünüz. Milletimiz inanıyorum ki asla kabul, tasvip etmiyor. Bunun için zatıaliniz, komutanlarımız hiç moralinizi bozmayın. Milletimiz sizinle beraber. Bu milleti sadece bu topraklarda değil, bölgemizde de en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki bu tür konuşmaları, suçlamaları asla ciddiye almayacaksınız. Elbette ki gereği yapılacak ama bu suçlamalar sizi asla yolunuzdan, mücadelenizden vazgeçirmemeli. Tam tersine daha çok dayanışmaya ihtiyacımız var. Millet olarak ordumuzla gurur duyuyoruz, tüm komutanlarımıza başarılar diliyoruz."

TİSK Başkanvekili Celal Koloğlu da Elazığlı olduğunu belirterek, memleketinde kullanılan "Ordumuzun ve sayın komutanlarımızın Allah'ına kurban" ifadesini hatırlattı.

"Allah ayağınıza taş değdirmesin." diyen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın ardından söz alan Türk Harb- İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan da sendika olarak "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

-"O darphane henüz icat edilmedi"

TSK'yı kayıtlı tarihin en eski kurumlarından biri olarak nitelendiren, ordunun başarılardan örnekler veren Soydan, "Ben Türk ordusunu ne satın alacak paranın ne de o parayı basacak darphanenin henüz icat edilmediğini düşünüyorum. Biz örgütlü olduğumuz TSK'nin fabrikaları üzerinden nişan alınıp ne ordumuza ne de fabrikalarımıza ateş ettirilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da TSK'nin canını sadece vatanı ve milleti için feda edeceğini anlattı. Söz konusu ifadeler nedeniyle TSK personelinin moralini bozmaması gerektiğini dile getiren Yalçın, şunları söyledi:

"Söylemlerde çok daha sorumlu davranılması gerekiyor. Söylemlerle insanların moralini bozmak değil tam tersine şevkini artırmak gerekiyor. Siz hem Doğu Akdeniz'de, Libya'da hem Azerbaycan'daki fonksiyonlarınızla milletinin heyecanını, umudunu artırdınız. Biz söz konusu ifadeleri çok çirkin ve saygısızca ifadeler olarak görüyoruz. Bu ziyaretimiz bir destek ziyaretidir. Dolayısıyla moral bozmaya gerek yok. Bunlar bizi yıldırmaktan ziyade daha da sorumluluğumuzu artırıyor."

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de Türkiye'nin değerleriyle bütünleşmiş önemli bir sivil toplum kuruluşu olduklarını kaydetti.

- "Türk Silahlı Kuvvetlerinin sonuna kadar yanındayız"

Bu coğrafyada var olmanın temelinde güçlü ordunun geldiğini vurgulayan Kahveci, "Bunu her vatandaşımızın idrak etmesi, bu noktada hassasiyet göstermesi lazım. Zaman zaman böyle lüzumsuz çıkışlar yapanlar oluyor ama şunu bilin ki Türk milleti bunların hiçbirini kale almıyor. Söz söylerken sözünüzün nereye gideceğini iyi hesaplayacaksınız. Bu ordu Türklerin kurduğu bütün devletlerde üzerine titrenmiş, ehemmiyet verilmiş, imtina gösterilmiş, Peygamber ocağı olarak nitelendirilmiş aziz bir ordudur. Askerine 'Mehmetçik' diyen başka bir ordu var mı? Dolayısıyla bu değerleri görmeden gelişigüzel hadsizlik yapmak bir siyasetçiye yakışan bir davranış değil. Bunların Türk toplumunda bir karşılığı olduğu kanaatinde değilim. Biz Türk Silahlı Kuvvetlerinin sonuna kadar yanındayız. Toplumun kanaati ve hassasiyeti budur. Bugün sizleri ziyaret etmemizin ana sebebi bu konudaki hassasiyetlerimizi ve sizlere olan desteğimizi dile getirmek içindir."

(Bitti)